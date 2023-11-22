الشيخ محمد أبو سريع يروى قصته مع الإنشاد الدينى لـ "صاحبة السعادة"

استضافت الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة "DMC"، الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، المنشد الديني الشهير، الذي شارك الجمهور قصته مع الإنشاد الديني وكيف بدأت شهرته في محافظة القليوبية.

وقال "أبو سريع"، إنه تلميذ والده الذي كان حافظًا للقرآن الكريم، وأنه حفظ القرآن بفضل الله وبتشجيع من والده الذي لاحظ فيه موهبة الصوت الحسن.

وأضاف أنه بدأ الإنشاد منذ الصغر، وكان والده يصحبه في المجالس الدينية، حيث كان يتلوا القرآن ويختم بالإنشاد، مشيرًا إلى أن شهرته انتشرت ليس فقط في مدينة طوخ التي ينتمي إليها، ولكن في محافظة القليوبية بشكل عام.

وأعرب "أبو سريع"، عن سعادته بمشاركته في البرنامج وبتقديمه لبعض من أعماله الإنشادية.