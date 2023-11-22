محمد عبدالعاطى لـ"الشاهد": أقوال الرئيس المتعلقة بتنمية أفريقيا متوافقة مع أفعاله

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، إن أقوال الرئيس عبد الفتاح أقوال الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بحسن الجوار كانت متسقة مع أفعاله على أرض الواقع، حيث زار الرئيس السيسي الكثير من الدول الأفريقية، التشجيع على التنمية في الدول الأفريقية، تدشين مشروعات في دول حوض النيل مثل إقامة السدود الصغيرة، حفر الآبار، لذا مصر بالفعل دولة سلام وتنمية.

مشاركة مصر في تنمية أفريقيا

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مصر شاركت في تدشين سد أوين بمليون جنية استرليني في الخمسينات.

وتابع: "سد جبل أوليه في السودان كان في الأساس مبني لصالح مصر قبل السد العالي، لتوصيل المياه لمصر وبعد بناء السد العالي تحول إلى دولة السودان".

واستطرد: "دائمًا ما يكون هناك بعد إنساني ففي التفاوض، حيث يكون هناك الكثير من الخلافات والشد والجذب داخل غرف التفاوض، وفي نهاية التفاوض تقوم كافة الفرق بإلقاء التحية على بعضهم البعض وتناول وجبة العشاء على نفقة الدولة المستضيفة، لذا التفاوض من أهم بنوده أن يكون هناك صلة إنسانية".

الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور. برنامج "الشاهد" يذاع يوميا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.