الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد عبدالعاطي يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل أول لقاء جمعه بالرئيس السيسي

محمد عبدالعاطي
محمد عبدالعاطي

قال د.محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، إن اختيار الوزراء لا يكون عشوائيًا، لكن توجد أجهزة تعمل في الدولة، مؤكدًا أنه جلس مع اللواء محمد عرفان، وهو مسئول رقابي لفترة طويلة ووقتها خضع لشيء غريب لم يعرفه وهو تحليل شخصيته.

أضاف عبدالعاطي، خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، مع د.محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عرفان فاجأه وقتها وقال له مالم يكن يعرفه عن نفسه وهو أنه يواجه ولا يصمت، مؤكدًا أنه فوجئ بهذا التصنيف، لكن عندما مارس عمله في الحقيقة وجد نفسه كذلك.

وعن تفاصيل أول لقاء له مع الرئيس السيسي بعد تلقيه حقيبة وزارة الري والموارد المائية قال إن الرئيس طلب منه أن يتحدث بكل ما عنده، مشيرًا إلى أن اللقاء استمر لساعتين أو ثلاثة، وكان الرئيس السيسي مستمعًا جيدًا ويركز جدًا في الأرقام وسأله: "انت ناوي تعمل إيه وماذا تخطط وبما تحلم؟"، وبعد فترة طويلة من اللقاء وضع فيها نهج العمل تركه بعدها لفترة حتى يعمل بالوزارة.

تفاصيل برنامج "الشاهد" 

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

محمد عبدالعاطي الرئيس عبدالفتاح السيسي أول لقاء حقيبة وزارة الري تحليل شخصيته

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