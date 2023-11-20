خالد عبدالعزيز يروى لـ"الشاهد" كواليس توليه حقيبة وزارة الشباب والرياضة

قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق، إن يوم حلفه لليمين بتولي حقيبة وزارة الشباب كان يومًا لا ينسى، مؤكدًا أنه لم يكن له أي علاقة بالدكتور حازم الببلاوي.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يوم 16 يوليو 2016، تلقى اتصالًا الساعة الحادية عشرة من الوزير فخري عبدالنور، وسأله عن مكان تواجده، مؤكدًا أنه كان وقتها في القاهرة، لأنه لا يسافر كثيرًا في رمضان.

وتابع، أنه تلقى اتصالًا من مجلس الوزراء وطلبوا منه الحضور خلال ربع ساعة، ووصل في الواحدة ونصف وقابل الدكتور حازم الببلاوي، وأكد أنه تم اختياره لتولي حقيبة وزارة الشباب وأخبروه أن حلف اليمين خلال ربع ساعة.

وانتهى من حلف اليمين قبل الفطار بعشر دقائق، أمام المستشار عدلي منصور، ولم يكن هناك أي إفطار، ووقتها أذن المغرب وهو على أعتاب قصر الاتحادية.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.