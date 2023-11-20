هانى محمود لـ"الشاهد": عمل قواعد بيانات للمواطنين على أحدث مستوى استغرق 5 سنوات

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق، إنه في عامي 2013 و2014 تم عمل معادلة لاختيار الأسر الأولى بالرعاية، وتم اختيار قواعد عالمية لاختيارها.

وأضاف، "محمود"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم الوصول لمعادلة لتطبيقها ومنها هل هذه الأسرة تمتلك سيارة أم لا؟، مشيرًا إلى أنهم ذهبوا للمرور، ولكنهم اكتشفوا أنه لا توجد تسجيلات بالرقم القومي للمواطنين، ولذا كان لابد من تغيير بيانات المرور وربطها بالرقم القومي.

وتابع، أنهم ذهبوا لوزارة الكهرباء، لاستكمال البيانات منها لأن استهلاك الأسر لو زاد تتحول الأسرة لشريحة أخرى، ولكن الوزارة أخبرتهم أنهم يملكون العناوين الخاصة بالمواطنين فقط وليس لديهم الرقم القومي.

وأكد أنه اليوم تم عمل قواعد بيانات على أحدث ما يكون واستغرقت خمس سنوات، وأخذت وقتًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الناس لا تشعر بالمجهود الذي تم ولا الأموال التي صرفت على هذا الموضوع.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.