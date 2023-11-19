هاني محمود لـ"الشاهد": تم تعيين وكيل دائم لكل وزارة ولا يتغير بتغير الوزير

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق، إنه تم عمل موديل للهيكل التنظيمي، وتم تنظيم جلسات مع كل وزير وإعداد هيكل تنظيمي لكل وزارة يتناسب معها.

وأضاف، "محمود"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم تعيين وكيل دائم للوزارة، وهو نظام موجود بالخارج وناجح في تجارب كثيرة ومهمته الحفاظ على الوزارة على مدار السنوات، مع تغيير الوزارات، مشيرًا إلى أنه لا يتغير بتغير الوزير طالما أنه يؤدي مهامه.

وأشار إلى أن الوكيل الدائم لديه كل الأمور المساعدة من الكمبيوتر، وit، وكل وزارة يكون لديها قسم فني مختلف خاص بها وتم تطبيق هذا النموذج بكل الوزارات، مؤكدًا أن أنهم جلسوا مع كل وزير ومع قيادات الوزارة وأصبح الهيكل التنظيمي ثابت.

وتابع، أنه تم الانتهاء من التصور وتم تسليم الهيكل التنظيمي لرئيس الوزراء، موضحًا أن عملية هيكلة الحكومة بشكل كامل الرئيس أعطاهم الحرية الكاملة لوضع المقترحات وكل شهر كانوا يتابعونها معه وكان لهم كل الدعم.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.