الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هانى محمود يكشف لـ"الشاهد" أبرز التحديات التى واجهت الدولة بعد فترة الإخوان

الدكتور هاني محمود
الدكتور هاني محمود

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق، إن هناك مجموعة من التحديات التي واجهت الدولة بعد فترة الإخوان، وأكبر تحدي واجهناه في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، هو أن تهدأ البلد، بالإضافة إلى  تحدي القضاء على  الإرهاب، مع العلم أن البلد كانت مستحيل أن تهدأ في ظل احتلال الإخوان لرابعة، معقبًا: "عندما ذهبت لأحلف اليمين في الوزارة لم أستطع الوصول لأن الإخوان كانوا قاطعين الطرق". 

وأضاف الدكتور هاني محمود، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن التحدي الثالث هو أنه كيف كان للحكومة أن تؤدي مسؤولياتها المالية وفي نفس الوقت تتواجد الأموال التي من خلالها نستطيع أن نستورد بها، وبالتالي فإن التحدي الثالث الذي يواجهنا كحكومة هو إدارة المنظومة من خلال تسديد كل الالتزامات في مواعيدها، وفي نفس الوقت تكون السلع الأساسية كلها متواجدة داخل البلد. 

وأشار إلى أن التحدي الأخير كان كيفية الحفاظ على رفع مستوى المعيشة للمواطنين من خلال تزويد المرتبات والمعاشات في ظل الظروف التي تمر بها البلد.

تفاصيل برنامج الشاهد 

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

حكومة الببلاوي برنامج الشاهد الدكتور هاني محمود الإعلامي محمد الباز الإخوان

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