هانى محمود لـ"الشاهد": رفضت الاستمرار فى حكومة الإخوان وقدمت استقالتى لهشام قنديل

أكد الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى سابقا، ووزير الاتصالات الأسبق، أن الإخوان كانوا يريدون تمرير قانونا بحمل الشركات الخاصة للسلاح، ووزير الداخلية رفض الشرطة الموازية.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت: "كانت هناك ثورة على استقالتي من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وقالوا لي انت بتهد البلد، وقولت لهم أنني وزير من ضمن 33 وزيرا، ومن مصلحة البلد ومن مصلحة الرئيس عدم وجودي، وقولت هذا الكلام للسيد رئيس الوزراء، فرد بأن هذه الوزراة سيتم تغييرها بعد 3 أشهر، فقولت له أنني لا أريد أن أتواجد في الوزارة إللى هتودي البلد في داهية، وطلعت مني بعفوية، وقال لي لماذا هاذا التشاؤم، وأجبت انني موجود في الوزارة لحين تعيين وزير آخر للاتصالات، وأسلمه الوزارة".

وأضاف: "بالفعل هذا ما ماحدث واستمريت حتى تم تعيين وزير آخر المهندس عاطف حلمي، ليتولى الحقيبة الوزارية ولكني أعلنت الاستقالة فورًا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وهذا ما أجبرهم على الاستجابة ولم يكن الإخوان متوقعين، وكانت مفاجأة غير سعيدة بالنسبة للإخوان، وقالي الرئيس مرسي انت بتهد البلد، وقالت زوجة الرئيس لزوجتي معالي الوزير بينط من المركب ليه، وشعرت زوجتي بالخوف لأنها قالت لي إنهم من الممكن أن يتم محاسبتي وإذائي، ولكن أصريت على القرار وقولت لها يعملوا اللى يعملوه، ومش هكمل معاهم، وأصريت".

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.