محمد عبد العاطى: المصارحة فى الحديث مبدأ الرئيس السيسى

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، إن المصارحة في الحديث هو مبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدليل على ذلك المصارحة التي حدثت في أزمة الكهرباء والمياه وغيرها.

أزمة سد النهضة

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه كان يهمه بشكل قطعي حصول المواطنين على أخذ المعلومات من الداخل المصري وليس من الخارج، لذا كانت الدولة تحرص على قول الحقيقة بالكامل علانية، ونتيجة هذه الصراحة المطلقة المواطنين استجابوا لدعوات الترشيد في استهلاك المياه.

وتابع:" اتفاق المباديء اتفاق سياسي قانوني يضع إطار عام للتفاوض لمدة محددة للوصول لاتفاق ملىء وتشغيل السد، هذا الاتفاق معلن وتم وضعه على صفحة الهيئة العامة للاستعلامات، كما نشرته وزارة الخارجية في الأمم المتحدة، لذا هذا الاتفاق ليس سري على الإطلاق".



وأشار إلى، أن الدولة المصرية أمامها الكثير من الحلول الخاصة بسد النهضة ولكنها ملتزمة ببعض العوامل والمباديء منها اتباع مصر أسلوب حسن الجوار، حرص مصر على التنمية الداخلية والتنمية بكافة الدول الإفريقية بحوض النيل، ومصر دولة سلام وتعاون ومحبة ولا تريد الخروج من هذا الإطار، ولهذا قطع صلة التفاوض لن يكون بالخير على الجميع.

أسبوع القاهرة للمياه

وتابع:" أسبوع القاهرة للمياة الذي بدأ في ٢٠١٧ كان يأتي مجموعة من الوزراء من مختلف أنحاء العالم، وكان الرئيس حريص على أن يلتقي بهم، وكان هذا اللقاء بحضور رئيس المجلس العالمي للمياه، وقيل لي من قبل الحضور أنهم لم يروا رئيس من قبل متعمق في ملف المياه مثل الرئيس السيسي، وبالتالي الرئيس كان مدرك لكافة التفاصيل، وكان الرئيس يعلن أن هذه القضية متعلقة بالأمن القومي المصري".

الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور. برنامج "الشاهد" يذاع يوميا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.