الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد عبد العاطى لـ"الشاهد": مصر الدولة الأكثر جفافًا فى العالم

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطى

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، إن مصر هي الدولة الأكثر جفافًا في العالم، وبالتالي يمكن القول إن 110 ملايين مواطن يعيشون ويعتمدون على مياه نهر النيل بصورة كاملة، وبالتالي أزمة سد النهضة قضية محورية لدى المصريين.

بنود الاتفاقية

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه من أولى بنود اتفاق الملء والتشغيل الخاص بسد النهضة التعامل مع فترات الجفاف وفترات الفيضان والمعدلات المتوسطة، وضرورة وجود آلية للفض والمنازعات، حيث إذا حدث نزاع على المياه أو غيرها من الأسباب فيجب أن تكون هناك آليه سريعة لفض النزاعات، وهذه الآلية تتوقف عليها بعض العوامل مثل أعضاء هذه الفرقة المخصصة لفض النزاع، الوقت المخصص لفض النزاع، ومدى جدية التنفيذ في القرارات، وهذه البنود اتفقت عليها الدول بما فيها مصر في واشنطن، وكان هذا الاتفاق كاملا شاملا.

وتابع: "جدول الملء مشروط، بحيث لا تموت دول المصب، وهناك مقولة شهيرة لي متمثلة في كثرة المياه دمار وقلتها موت".

الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور. برنامج "الشاهد" يذاع يوميا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.


 

محمد عبد العاطي وزير الري الاسبق اكسترا نيوز الشاهد محمد الباز

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