وزير الري السابق ضيف محمد الباز في "الشاهد" الليلة

يحل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري السابق، ضيفاً على الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" مساء اليوم، حيث يروي تجربته داخل الحكومة وما شهده ملف المياه المصرية الذي حمل عنوان “التجربة المصرية.. 10 سنوات من التحديات والإنجازات” من تحديات وإنجازات.

وخلال الحلقة، يتحدث وزير الموارد المائية والري عن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية المياه المصرية وسبل الحفاظ عليها وتنميتها، والتحديات التي واجهت الدولة في هذا الملف، وكيف تم التغلب عليها، كما يكشف عن كيفية تعامل الرئيس السيسي مع ملف المياه وآليات التغلب على مشاكل سد النهضة، ودور المشروعات القومية التي تمت في هذا الملف في الحفاظ على المياه المصرية.

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور برنامج "الشاهد" يذاع يوميا في الحادية عشر مساء، على قناة اكسترا نيوز.