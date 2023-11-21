متحدثة الخارجية الفرنسية لـ«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل كانت ضحية عمل إرهابي كبير

قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، إن الصورة في غزة فظيعة وهناك الكثير من المدنيين يموتون، وهذا ما أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرة إلى أن الحرب على قطاع غزة تذكرنا بضرورة العمل من منظور سياسي يلبي تطلعات إسرائيل التي ضربت من منظمة إرهابية، وكذلك تطلعات الشعب الفلسطيني السياسية.

وأضافت متحدثة الخارجية الفرنسية في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم وتم تصويرها من قلب العاصمة الفرنسية باريس للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، على قناة "القاهرة الإخبارية" أن هناك الكثير من القتلى المدنيين، وهجمات ضد البنية التحتية للمستشفيات والعاملين في المجال الإنساني، لكن يجب ألا ننسى أن اسٍرائيل كانت ضحية لعمل إرهابي كبير ويجب أن تكون تل أبيب قادرة على محاربة الإرهاب على الأرض في ظل الالتزام بالقانون الدولي.

الدعوة إلى إعداد هدنة فورية ودائمة

أكدت أن موقف فرنسا من الحرب على قطاع غزة واضح للغاية، مشيرة إلى ضرورة إعداد هدنة فورية ودائمة، ومن ثم العمل على وقف إطلاق النار، والعمل على معالجة حالة الطوارئ الإنسانية في غزة.