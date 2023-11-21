الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فرنسا تعلن رفضها التهجير القسرى للفلسطينيين

التهجير القسري
التهجير القسري

طالبت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر إسرائيل بضرورة احترام القانون الإنساني، ويشمل ذلك التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدة أنه غير مسموح به وفقًا للقانون الدولي، وأنه يجب أن تقام دولة فلسطين على حدود عام 1967 وتشمل غزة والضفة الغربية وأن تكون جزءًا من الدولة الفلسطينية.

أضافت، خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن فرنسا لديها علاقة غنية مع مصر مما يسمح لها بالتعامل مع القضايا الإقليمية، وإجراء مناقشات حثيثة حول الأوضاع في المنطقة بداية من ليبيا التي يجب أن نتمكن من إيجاد طريق للخروج من الأزمة السياسية فيها.

العلاقات الفرنسية في الدول الإفريقية جيدة

وأكدت أن العلاقات الفرنسية في الدول الإفريقية جيدة، وهى آخذة في النمو وتطورت في السنوات الأخيرة بناء على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي رغب في عمل شراكة مع كافة الدول الإفريقية، مشيرة إلى أن عددًا من الدول لم تعد تريد العمل مع فرنسا ولكنها تواصل تعاونها مع الدول الأخرى التي ترغب في ذلك، لأنها تشارك في عدد من الجهود الدولية التي تقام بها.

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