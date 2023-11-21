"الإعلاميين" تستضيف التنسيقية: ماذا يريد الإعلاميون من رئيس مصر المقبل؟

قال طارق سعده، نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تعيش أزهى عصور الديمقراطية من الاهتمام بالنقابات المهنية ويأتي في مقدمتها إنشاء نقابة للإعلاميين بعد معاناة لعقود طويلة.

جاء ذلك في الندوة التي استضافت فيها نقابة الإعلاميين وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتي جاءت تحت عنوان (ماذا يريد الإعلاميون من رئيس مصر القادم) وضم وفد التنسيقية النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ والنائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ والنائب رشا كليب عضو مجلس النواب ونيفين إسكندر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومارك مجدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومحمد صلاح خليفة، عضو مجلس النواب السابق، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومحمد شبانة عضو مجلس الشيوخ.

يأتي هذا انطلاقا من الدور الذي تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من الاستماع إلى المشكلات والحلول وطريقة حلها وآليات التنفيذ، وذلك تلاقيا مع الجهود التي تقوم بها نقابة الإعلاميين في ضبط المشهد الإعلامي وتذليل المشكلات والعقبات وتطوير أداء وتقديم خدمات وتلبية مطالب وآمال وطموحات الإعلاميين أعضاء النقابة والحاصلين منها على تصاريح مزاولة المهنة.

واستهل نقيب الإعلاميين اللقاء بالترحيب بوفد التنسيقية، مثمنا دورهم في الحياة المجتمعية، خاصة فيما يتعلق بنشر الوعي السياسي.

وأوضح أن هذا اللقاء المفتوح يؤكد الاهتمام برؤية النقابات في الحياة العامة والسياسية والمجتمعية.

ودار لقاء مفتوح بعنوان "ماذا يريد الإعلاميون من رئيس مصر القادم"، والتي تبلورت في عدة مطالب منها.

التأكيد على أهمية التطوير والتحديث وحل مشكلات التلفزيون المصري بكافة قنواته وإذاعاته كأحد الأجنحة الإعلامية للجمهورية الجديدة.

وطالب بعض الإعلاميين بأهمية أن يتم بث قنوات بعدة لغات أسوة بالتجربة الناجحة لقناة النيل الدولية صوت مصر للعالم.

وتم التأكيد على أهمية دور الإعلام بصفة عامة والإعلام الحكومي بصفة خاصة لما يمثله من أهمية كبيرة في نشر وتعزيز ثقافة المجتمع، وتكوين شخصية وطنية تعمل على بناء المجتمع وليس هدمه مع أهمية التزام الإعلاميين بميثاق الشرف الإعلامي المنظم للعمل الإعلامي.

واتفق الحضور على أن الإعلام الرسمي والخاص هما ركيزة أساسية للدولة المصرية وأدواتها التنويرية والتثقيفية في الداخل والخارج.

واختتم نقيب الإعلاميين اللقاء موجها الشكر لوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وجميع الزملاء الإعلاميين الذين حضروا هذا اللقاء.

خالد فتوح أمين صندوق النقابة وريهام إبراهيم عضو مجلس نقابة الإعلاميين والإعلامية رانيا هاشم عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والإعلاميين ريهام الديب وأدا ابراهيم وأحمد سالم وشريف فؤاد وعبد الله يسري وأحمد العايدي وأسماء حبشي.

في نهاية اللقاء، قام نقيب الإعلاميين بتكريم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإهداء درع النقابة لهم، وذلك تقديرا لدورهم في خدمة المجتمع المصري سياسيا واجتماعيا.