طارق سعدة: الإعلام المصرى والعربى عليه دور كبير فى نقل وتوثيق الاعتداء على غزة

وجه الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، الشكر لنقابة الصحفيين على الدعوة إلى اجتماع النقابات المهنية اليوم لتنسيق جهود دعم الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن ذلك لافتة طيبة وتحرك يبغي المصلحة المصرية والعربية ويعكس الإحساس الصادق بالأخوة الفلسطينية، وما يحدث من انتهاكات ومجازر مرفوضة بحقهم.

وقال إن الواقع الإعلامي لتغطية الأحداث ينقسم إلى اتجاهين، أولهما الإعلام الغربي ورسمه لصورة ذهنية بأن المعتدي عليه هو الجانب الإسرائيلي على عكس الحقيقة، وهناك العديد من الخروقات التي يقوم بها بمباركة الجانب الإسرائيلي على المجازر والانتهاكات.

الإعلام المصرى والعربى

وأضاف: هناك أيضا الإعلام المصري والعربي والذي ينقل الأحداث بطريقة مهنية، وعليه دور كبير في العمل على تصحيح الصورة وتوثيق الأحداث التي من الممكن أن يبنى عليها رأي عام عالمي.

كل يلعب دور فيما يخصه

وأكد: نرحب بوجود لجنة تنسيقية للنقابات المهنية.. كل يلعب دور فيما يخصه، وأيضا دعم إنشاء موحد للنقابات المهنية لدعم الشعب الفلسطيني.

وشدد: لا بد للإعلام المصري أن يعمل على تصحيح الصورة ونقل الحقيقة، ورصد الانتهاكات، ويمكن أن يتم الاستعانة بالمرصد الإعلامي التابع لنقابة الإعلاميين، والذي يعمل بصورة يومية لرصد كل ما يدور في الإعلام المصري والعربي.

وبدأ منذ قليل الاجتماع الذي يعقده مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين مع نقباء وأعضاء مجالس النقابات المهنية للتشاور وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني.

حضر اللقاء عدد من النقباء المهنيين وأعضاء مجالس إدارات بعض النقابات، منهم طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين، ووفد من نقابة المهندسين أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، محمد راضي مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين.