"سرايا القدس" تستهدف آليات للاحتلال فى غزة.. و"القسام" تدك تل أبيب برشقة صاروخية

نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، مساء الثلاثاء مقطع فيديو جديدا وثق عملية استهداف آليات للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، تزامنًا مع استهداف كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تل أبيب برشقة صاروخية.

وذكرت "سرايا القدس" عبر منصة “تليجرام”، معلقة على مقطع الفيديو أنها "مشاهد من استهداف الآليات الصهيونية المتوغلة في محاور التقدم بمدينة غزة".

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من جهتها، أعلنت كتائب القسام أنها "دكت تل أبيب وسط فلسطين المحتلة، برشقة صاروخية."

وقالت: "إن هذه الرشقة جاءت ردًّا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين"، حسبما نقل المركز الفلسطيني للإعلام.

وفي وقت سابق اليوم، نشرت كتائب القسام، مشاهد جديدة من التحام مجاهديها مع جنود الاحتلال في منطقة جحر الديك، شرق المنطقة الوسطى، مشيرة إلى أنها ضمن استمرار عملية طوفان الأقصى، التي أطلقتها في السابع من أكتوبر.

وأظهرت المقاطع التي تداولتها الصحف الفلسطينية، تحقيق المقاومين أهدافا عديدة في آليات العدو ومجنديه وتحصيناته.

وأمس الاثنين، قصفت كتائب القسام تل أبيب برشقة صاروخية وصفتها وسائل إعلام الدولية الرشقة بأنها واحدة من أكبر الرشقات الصاروخية منذ بدء معركة طوفان الأقصى.

وجاء دك تل أبيب بالصواريخ بعد يوم واحد من إعلان الاحتلال عودة انتظام التعليم في المدينة.

مجازر الاحتلال متواصلة والضحايا في تزايد

هذا، ولليوم الخامس والأربعين على التوالي تتواصل الحرب الإجرامية النازية الإسرائيلية على قطاع غزة، مستهدفة المستشفيات والمنازل الآمنة، حيث ارتكب أكثر من 1340 مجزرة، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين أغلبهم من النساء والأطفال.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد بلغ ضحايا المجازر الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضي، في حصيلة غير نهائية، أكثر من 13300 شهيد، بينهم أكثر من 5600 طفل و3550 امرأة. فيما بلغ عدد الجرحى 31000 إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء، والمفقودين أكثر من 6500 مفقود بينهم أكثر من 4400 طفل وامرأة.