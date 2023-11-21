الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لماذا يصر جيش الاحتلال على استهداف المستشفيات في غزة؟.. خبير يجيب

الدكتور جهاد أبو
الدكتور جهاد أبو لحية

جدد الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قصفه للمستشفى الإندونيسي في قطاع غزة، مرتكبا مجزرة جديدة بحق الجرحي والمرضي والنازحين علي غرار مع ارتكبه في مجمع الشفاء والمستشفي المعمداني.

وفي هذا السياق، قال الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني: تتمتع المستشفيات في أوقات الحروب بحماية دولية وذلك استنادًا إلى ما نصت عليه اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس 1949 حيث نصت المادة (18) على أنه لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.

txt

"القاهرة الإخبارية": إطلاق رشقة صاروخية كبيرة تجاه مستوطنات غلاف غزة

وأضاف أبو لحية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا النص الذي ورد في اتفاقية جنيف يفرض على جيش الاحتلال الإسرائيلي عدم التعرض للمستشفيات وعدم المساس بها ولكن ما نشاهده في قطاع غزة هو نسف حقيقي لكل القوانين والأعراف الدولية حيث تقوم إسرائيل بقصف المستشفيات بشكل مباشر بل وتقوم باحتلالها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية كيفما حصل في مجمع الشفاء الطبي حيث يحتل المستشفى علانية ويمنع الدخول والخروج منها من قبل المواطنين الفلسطينيين.

txt

غزة: ارتقاء عشرات الشهداء فى قصف للاحتلال على المستشفى الإندونيسى

الوضع في المستشفي الإندونيسي يسير علي نفس نهج الشفاء الطبي

وأشار أبو لحية إلى أن الوضع في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة يسير كما حدث في مجمع الشفاء الطبي، لافتا إلى المستشفى الإندونيسي يعد المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمة العلاج في شمال غزة، حيث تحاصر الدبابات الإسرائيلية المستشفى من كل جوانبه وتمنع الدخول والخروج منه وذلك كإصرار منها على  قتل المصابين الذين بحاجة الى العلاج في شمال القطاع.

وأكد أبو لحية أن ما تفعله إسرائيل من جرائم في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر تعتبر جرائم حرب ويحتم ذلك محاسبتها على كل هذه الجرائم الكبرى التي ترتكبها. 

الاحتلال الاندونيسي قطاع غزة مجمع الشفاء المستشفى الأندونيسي

الأكثر قراءة

مصدر: الجهود المصرية مع أمريكا وقطر بشأن صفقة المحتجزين فى مراحلها الأخيرة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

منافس مصر.. غانا تخسر بهدف من جزر القمر في تصفيات المونديال

"تحت الجلد البارد".. فهم ظاهرة الشعور بالبرودة الدائمة في الجسم

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين