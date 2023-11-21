الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": إطلاق رشقة صاروخية كبيرة تجاه مستوطنات غلاف غزة

رشقة صاروخية
رشقة صاروخية

أطلقت الفصائل الفلسطينية رشقة صاروخية كبيرة تجاه مستوطنات غلاف غزة، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء.

"اليونيسف" تحذر من مأساة صحية ترتسم فى غزة

وفي سياق متصل، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم، من أن "مأساة صحية" ترتسم في قطاع غزة، بسبب نقص الوقود والمياه.

وقال الناطق باسم المنظمة الأممية "اليونيسف" جيمس إلدر، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة السويسرية جنيف: "إن لم يتوافر الوقود بكميات كافية فسنشهد انهيار مرافق الصرف الصحي، فيصبح لدينا إضافة إلى القذائف والقنابل، الظروف المواتية لانتشار الأمراض. إنها ظروف مثالية لحصول مأساة".

وأضاف: "ثمة نقص حاد في المياه، وثمة نقص غير مقبول في المراحيض"، مشددا على أنه من الصعب جدا المحافظة على النظافة الشخصية، أو حتى غسل اليدين في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح "إلدر": "في حال بقي حصول الأطفال على المياه والصرف الصحي محدودا وغير كافٍ، فسنرى ارتفاعا مأساويا في وفيات الأطفال، إذ يواجهون خطرا حادا في انتشار الأوبئة بشكل جماعي".

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