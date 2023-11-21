وزارة الصحة بغزة: إجلاء 120 شخصًا من المستشفى الإندونيسى لمستشفى ناصر

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة، صباح اليوم الثلاثاء، عن أن الاحتلال الإسرائيلي قصف مستشفى الشفاء ودمر أجزاء منه.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أن نسبة الإشغال في مستشفيات غزة تصل إلى 190%.

وحول تطورات الأوضاع في المستشفي الإندويسي، قال "القدرة" إنه تم إجلاء نحو 120 شخصًا من المستشفى الإندونيسي إلى مستشفى ناصر.

وأوضح أن هناك 400 جريح و2000 نازح و200 طبيب وفني ما زالوا بالمستشفى الإندونيسي.

13300 شهيد حصيلة العدوان الإسرائيلى على القطاع لليوم الـ45

وسبق وقال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إن حرب الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على القطاع لليوم الخامس والأربعين خلّفت حتى الآن أكثر من (13،300) شهيد، بينهم أكثر من (5،600) طفل، و(3،550) امرأة، وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية (201) من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما استشهد (22) من طواقم الدفاع المدني، وكذلك (60) صحفيًا.

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، خلال مؤتمر صحفي، أن حرب الاحتلال تتواصل على المستشفيات وعلى المنازل الآمنة، وتتصاعد حرب الإبادة الجماعية ضد الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الصامد والصابر، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بلغ أكثر من (1340) مجزرة، فيما بلغ عدد المفقودين أكثر من (6500) مفقود إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات ويمنع الاحتلال أحدًا من الوصول إليهم، بينهم أكثر من (4400) طفلٍ وامرأة.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي أن عدد المقرات الحكومية المدمرة بلغ (98) مقرًا حكوميًا، و(266) مدرسة، منها (66) مدرسة خرجت عن الخدمة، وكانت آخر المدارس التي تعرضت إلى استهداف ومجازر المدرسة الماليزية بالنصيرات، ومدرسة الكويت شمال غزة، ومدرسة الأونروا في مخيم البريج.