الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزارة الصحة بغزة: إجلاء 120 شخصًا من المستشفى الإندونيسى لمستشفى ناصر

مجمع الشفاء
مجمع الشفاء

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة، صباح اليوم الثلاثاء، عن أن الاحتلال الإسرائيلي قصف مستشفى الشفاء ودمر أجزاء منه.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة  بغزة أن نسبة الإشغال في مستشفيات غزة تصل إلى 190%.

txt

"الصحة العالمية": 28 طفلًا "خديجًا" تم إجلاؤهم من مستشفى الشفاء ووصلوا لمصر

وحول تطورات الأوضاع في المستشفي الإندويسي، قال "القدرة" إنه تم إجلاء نحو 120 شخصًا من المستشفى الإندونيسي إلى مستشفى ناصر.

وأوضح أن هناك 400 جريح و2000 نازح و200 طبيب وفني ما زالوا بالمستشفى الإندونيسي.

 13300 شهيد حصيلة العدوان الإسرائيلى على القطاع لليوم الـ45

وسبق وقال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إن حرب الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على القطاع لليوم الخامس والأربعين خلّفت حتى الآن أكثر من (13،300) شهيد، بينهم أكثر من (5،600) طفل، و(3،550) امرأة، وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية (201) من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما استشهد (22) من طواقم الدفاع المدني، وكذلك (60) صحفيًا. 

txt

الإعلام الدولى يكذب ادعاءات الاحتلال: لم يقدم دليلًا يبرر مجزرة مستشفى الشفاء

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، خلال مؤتمر صحفي، أن حرب الاحتلال تتواصل على المستشفيات وعلى المنازل الآمنة، وتتصاعد حرب الإبادة الجماعية ضد الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الصامد والصابر، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بلغ أكثر من (1340) مجزرة، فيما بلغ عدد المفقودين أكثر من (6500) مفقود إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات ويمنع الاحتلال أحدًا من الوصول إليهم، بينهم أكثر من (4400) طفلٍ وامرأة.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي أن عدد المقرات الحكومية المدمرة بلغ (98) مقرًا حكوميًا، و(266) مدرسة، منها (66) مدرسة خرجت عن الخدمة، وكانت آخر المدارس التي تعرضت إلى استهداف ومجازر المدرسة الماليزية بالنصيرات، ومدرسة الكويت شمال غزة، ومدرسة الأونروا في مخيم البريج.

الصحة غزة مستشفى الشفاء الاحتلال الصهيونى مستشفيات غزة المستشفي الإندويسي

مواد متعلقة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

العراق: نؤكد رفضنا الجرائم والانتهاكات الوحشية بحق الفلسطينيين

سلطنة عمان تدين استمرار العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني واستهداف مدرسة الفاخورة

حماس: تصريحات الاحتلال باستخدام مستشفى الشفاء لاحتجاز الإسرائليين تغطية على فشله الأمني

عاجل.. حماس تعلن موعد الهدوء في غزة ضمن صفقة تبادل الأسري

أكسيوس يكشف تفاصيل المفاوضات مع السنوار ومصير الرهائن والأسري الفلسطينيين

قيادى بحركة حماس: الاحتلال قصف عن قصد الاحتفال الذي حضره 4000 إسرائيلى

بيوم الطفل.. الجامعة العربية تؤكد حق الطفل الفلسطيني بحياة حرة كريمة على أرضه

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

"سرقت ذهب حماتي ومراتي".. مواطن يطالب بتعويض 300 ألف جنيه من جارته بالمقطم

زعيم الأغلبية خلال جلسة البرلمان: النواب جميعًا يرفضون تهجير الفلسطينيين لسيناء

رئيس الوزراء يصل البرلمان للرد على طلبات الإحاطة بشأن تدابير محاولات التهجير القسرى من قطاع غزة

مصادر: تنسيق "مصرى - قطرى" للوصول إلى هدنة بقطاع غزة

مصدر لـ"القاهرة الإخبارية": مصر تكثف جهودها لتبادل الأسرى لدى طرفى النزاع بغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا

عائلات المحتجزين يناشدون الكنيست الإسرائيلي: “ارحموا معاناتنا”