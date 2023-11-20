الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الصحة العالمية": 28 طفلًا "خديجًا" تم إجلاؤهم من مستشفى الشفاء ووصلوا لمصر

أطفال غزة
أطفال غزة

أكدت منظمة الصحة العالمية أن 28 طفلًا "خديجًا" تم إجلاؤهم من مستشفى الشفاء في قطاع غزة وقد وصلوا بسلام إلى مصر، وفق ما ورد في الجارديان. 

وقالت المنظمة في بيان “لقد وصل الأطفال الـ28 بسلام إلى مصر، ولا يزال هناك ثلاثة أطفال في المستشفى الإماراتي في قطاع غزة ويستمرون في تلقي العلاج، يكافح جميع الأطفال حالات عدوى خطيرة ويظلون بحاجة إلى الرعاية الصحية."

ونشرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مقطع فيديو باللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر نقل 28 طفلًا خديجًا من غزة إلى مصر لتلقي المساعدة الطبية، وتم إجلاء الأطفال الرضع وثلاثة آخرين بقوا في غزة من مستشفى الشفاء.

خلية حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على منطقة مروحين في لبنان

 في نفس الوقت أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحديثا حول الوضع المتوتر المستمر على حدود إسرائيل مع لبنان، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في رسالة نشرت على تطبيق تيليجرام: إنه في وقت سابق اليوم، حاولت خلية إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على منطقة مروحين في لبنان.

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 وقصف الجيش الإسرائيلي قوات من حزب الله ردًا على عمليات الإطلاق باتجاه الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم، وقصفت دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي وطائرة مقاتلة ومروحية البنية التحتية لحزب الله في لبنان.

علاوة على ذلك، تم تحديد 25 عملية إطلاق من لبنان باتجاه عدة مواقع محاذية للحدود، اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عددًا من عمليات الإطلاق وسقط الباقي في مناطق مفتوحة، علاوة على ذلك، تم التعرف على ثلاث طائرات دون طيار وهى تقصف بالقرب من موقع للجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، نشر الصحفي الإسرائيلي فادي آمون مقطع فيديو قال إنه يظهر "موقعًا للجيش الإسرائيلي في الشمال تعرض لقصف صاروخي من حزب الله هذا الصباح".

منظمة الصحة العالمية مستشفى الشفاء قطاع غزة الجارديان الأطفال الاماراتي

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