أطباء بلا حدود: مقتل 70 شخصا عقب انفجار بالقرب من مستشفى جنوب غزة

قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن ما لا يقل عن 70 شخصا لقوا حتفهم في مستشفى بجنوب قطاع غزة بعد هجوم جوي إسرائيلي بالقرب من المستشفى.



وأضافت المنظمة في وقت متأخر من أمس الأحد، نقلا عن طاقم عملها بالمستشفى، أنه تم علاج العشرات من المرضى، من بينهم أطفال ومراهقون لإصابتهم بحروق بالغة في مجمع ناصر الطبي.



ووقع الهجوم في مدينة خان يونس على بعد كيلومتر من المستشفى، بحسب ما قالته المنظمة. وقد وصل 122 مريضا إلى المستشفى في أعقاب الهجوم.



وقالت منظمة أطباء بلا حدود "المستشفى مكتظ بالمرضى".



وبحلول منتصف يوم أمس الأحد، أعلن المستشفى عن مقتل نحو 50 شخصا، فضلا عن وجود صفوف من أكياس الجثث.