مصدر لـ"القاهرة الإخبارية": مصر تواصل دورها المحورى فى أزمة غزة

كشف مصدر مصري مسئول، لـ"القاهرة الإخبارية"، عن استمرار الجهود والاتصالات المصرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقطر للتوصل لاتفاق تهدئة في غزة.

وقال المصدر إن اتفاق التهدئة يتضمن الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين بالقطاع مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين، مؤكدًا أن اتفاق الهدنة يشهد تقدمًا ملموسًا وفي مراحلة الأخيرة.

وأوضح أن الاتفاق يتضمن تدفق المساعدات الإنسانية والسولار والغاز إلى كافة المناطق في غزة.

مصر تؤكد مواصلة دورها المحوري في الأزمة بغزة

وأكد أن مصر تؤكد مواصلة دورها المحوري في الأزمة الجارية بغزة خاصة ما يتعلق بوقف إطلاق النار، وتسهيل تدفق المساعدات والسولار للقطاع.

وكان الجانب الإسرائيلي قد أعلن عن أن عدد المحتجزين الذين سيفرج عنهم هم 50 شخصًا.