الاحتلال: لدينا أهداف من هذه الحرب والطريق "مازال طويلًا"

قال دانيال هاغاري، المتحدث باسم جيشالاحتلال إن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تعمل في غزة بشكل دائم حتى يكونوا على إطلاع بكل ما هو جديد.

أضاف هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الثلاثاء أن جيش الاحتلال سيعرف كيف يحافظ على إنجازاته ويصمد في هذه الحرب الطويلة؛ لأن الطريق طويل مؤكدًا أن لديهم أهداف اتفقوا عليها في هذه الحرب ومازالت أمامهم أشواطًا كثيرة للقيام بها والحفاظ على ما تم إنجازه.

وأكد خلال المؤتمر أنه تم إبلاغ عائلات 390 من قتلى الجيش الإسرائيلي وأنهم يعزون عائلاتهم.