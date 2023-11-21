الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الاحتلال: لدينا أهداف من هذه الحرب والطريق "مازال طويلًا"

دانيال هاغاري
دانيال هاغاري

قال دانيال هاغاري، المتحدث باسم جيشالاحتلال إن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تعمل في غزة بشكل دائم حتى يكونوا على إطلاع بكل ما هو جديد.

أضاف هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الثلاثاء أن جيش الاحتلال سيعرف كيف يحافظ على إنجازاته ويصمد في هذه الحرب الطويلة؛ لأن الطريق طويل مؤكدًا أن لديهم أهداف اتفقوا عليها في هذه الحرب ومازالت أمامهم أشواطًا كثيرة للقيام بها والحفاظ على ما تم إنجازه.

وأكد خلال المؤتمر أنه تم إبلاغ عائلات 390 من قتلى الجيش الإسرائيلي وأنهم يعزون عائلاتهم.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الحرب الطويلة اهداف الطريق طويل قتلى الجيش الإسرائيلي

مواد متعلقة

قيادى بحماس: الجيش الإسرائيلى أكبر منظمة إرهابية ونازية فى العالم

"الجارديان": أدلة الجيش الإسرائيلى بشأن مجمع الشفاء تثير الشكوك

الصحة الفلسطينية: الجيش الإسرائيلى ينشر جرافات بمجمع الشفاء الطبى فى غزة

أحمد موسى: بايدن متورط فى عملية اقتحام الجيش الإسرائيلى لمجمع الشفاء

الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل عسكريين اثنين من قواته فى معارك شمال غزة

قناصة ينتشرون فى مجمع الشفاء ودبابات الجيش الإسرائيلى تتمركز فى ساحاته

عادل حمودة: الجيش الإسرائيلى لم يحقق أى هدف ملموس حتى الآن

الأكثر قراءة

مصدر مصري: اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس فى مراحله الأخيرة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

كيف تنجح مصر في زيادة العوائد الدولارية؟.. خبير اقتصادي يُجيب

محمد الباز يكشف تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس (فيديو)

تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

"هل نرتدي الملابس الثقيلة؟".. "الأرصاد" تكشف طقس الأربعاء وتحذر الأطفال وكبار السن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نحرز تقدمًا فى صفقة تبادل الأسرى ونتوقع أخبارًا جيدة

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس