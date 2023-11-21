الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رياضة

قدّم الشكر لرئيس منظمة لـPSA

أمير وجيه: لدينا مواهب يمكنها أن تحصد الألمبياد

جريدة الدستور

وجّه رئيس منظمة اللاعبين المحترفين (PSA)، زياد التركي، التحية لناشئي مصر والسعودية المشاركين في المعسكر الدولي السنوي الذي أقيم استعدادًا لمشاركة ناشئي الدولتين في أهم بطولات العالم مثل بطولة انجلترا المفتوحة وبطولة امريكا المفتوحة ودورة الالعاب السعودية وبطولة ماليزيا.

وقال التركي إن المعسكر ضم أبطال العالم في المستقبل الذين يمتلكون المهارة والقوة التى تؤهلهم لحصد البطولات وهو ما حرص المعسكر على توفير تدريب على اعلي مستوي بمشاركة مدربين عالمين مثل أمير وجيه أحد أساطير الاسكواش في العالم.

ووجه أمير وجيه الشكر لـ التركي الذي يحرص على دعم المواهب العربية ويتحرك بكل قوة من اجل تطوير اللعبة في الوطن العربي كله ليكون لابطال العرب تواجد  مستمر في كل البطولات بالاضافة الي الاعداد الجيد للالمبياد.

أضاف أن المعسكر الذي أقيم في الرياض كان فرصة جيدة لاعداد المواهب المصرية والسعودية للبطولات الدولية الكبري مشيرا الي انه منذ الاعلان عن دخول الاسكواش في الاولمبياد وهناك اهتمام غير عادي من كل دول العالم بالناشئين واللاعبين الذين سيلتحقون بها، لافتًا إلى أن اتحادات الاسكواش العربية تسعي بكل قوة لاعداد الابطال للمشاركة وهو الامر الذي يجب ان يستمر كي نحافظ على تفوقنا.

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