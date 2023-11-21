الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي ببورسعيد يبدأ بدقيقة حداد على أرواح شهداء غزة

مؤتمر التحالف الوطني
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي ببورسعيد

بدأ قبل قليل مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة بورسعيد، والذي يقام في سرادق كبير، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، والذين سقطوا برصاص العدوان الاسرائيلي الغاشم، خلال الأحداث الأخيرة.

ووقف الآلاف من المواطنون دقيقة حداد علي أرواح شهداء قطاع غزة، وأكد الحضور علي دعم خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدين علي إيمانهم الكامل برفض فكرة التهجير من القطاع للأراضي المصرية، ومؤكدين أن مصر تحملت علي عاتقها تقديم المساعدات العينية، وكذلك تحملت علاج المصابين بالمستشفيات المصرية المختلفة.

مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي ببورسعيد يبدأ بدقيقة حداد علي أرواح شهداء غزة

وشارك في المؤتمر أعضاء الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورئيس جامعة بورسعيد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بـ محافظة بورسعيد، وأعضاء المجلسين عن تنسيقية شباب الأحزاب، وممثلوا المؤسسات والهيئات والنقابات المختلفة، بجانب عدد كبير من المواطنون خاصة الشباب، وممثلا الأزهر والكنيسة.

وشهد المؤتمر إقبالا جماهيريا كبيرا، جري خلاله الإعلان عن دعم أكثر من 40 مؤسسة مجتمع أهلي ومدني تعمل تحت راية التحالف الوطني دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ علي الأمن الداخلي والقومي لمصر.

مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي ببورسعيد

مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي ببورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي ببورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي ببورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي ببورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي ببورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي ببورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي ببورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي ببورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي ببورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي ببورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي ببورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي ببورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي ببورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي ببورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي ببورسعيد
مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي ببورسعيد
مؤتمر الحملة الإنتخابية الرئيس السيسي بورسعيد جامعة بورسعيد

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