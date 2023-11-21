الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الجيزة" يتفقد أعمال إنشاء المدارس التجريبية

وكيل تعليم الجيزة
وكيل تعليم الجيزة يتفقد أعمال إنشاء المدارس التجريبية

قام اليوم أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بزيارة ميدانية لثلاث إدارات تعليمية وبرفقته المهندس عبد الناصر سعد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة.

وتفقد وكيل تعليم الجيزة،  مدرستى الفيروز التجريبية ويوسف صديق التجريبية وهما تحت الإنشاء والتابعتين لإدارة حدائق أكتوبر للوقوف على آخر تطورات العمل بهما ومتابعة الهدف من إنشائهما التخفيف من الكثافات بالمدارس. 
وكان فى استقبال اشرف سلومة وكيل تعليم الجيزة أسامة نوح مدير عام الإدارة.

وتوجه وكيل تعليم الجيزة، لزيارة إدارة الهرم التعليمية وتابع مدرسة يوسف الصديق التجريبية بالبوابة الرابعة التابعة لإدارة الهرم التعليمية (تحت الإنشاء) للوقوف على آخر التطورات فى عمليات الإنشاء لسرعة الانتهاء منها فى أقرب وقت للحد من الكثافات بالمدارس والافتتاح في الفصل الدراسي الثاني، وكان فى استقباله خالد عبد الحميد مدير عام الإدارة.  

إزالة أية سلبيات تعوق سير العملية التعليمية

وزار سلومة، مدرستى نور الحرية الثانوية بنات ومصطفى كامل الابتدائية المشتركة التابعتين لإدارة شمال التعليمية وتفقد خلالها الفصول الدراسية والمعامل والأبنية وسير العملية التعليمية كما وجه بإزالة أية سلبيات تعوق سير العملية التعليمية.

ووجه وكيل تعليم الجيزة، بالاهتمام بأعمال النظافة والمتابعة الدورية للمدارس من قبل السادة مديرى الإدارات ومتابعة الحالة الصحية للطلاب والإبلاغ الفوري عن أي حالات مرضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مديرية الصحة ومتابعة التغذية المدرسية. 

وكان أشار محافظ الجيزة، إلى أن ملف التعليم شهد طفرة على مستوى المحافظة خلال السنوات الماضية،  مشيرًا انه جاري انشاء ٣٥ مدرسة جديدة وتوسعات على مستوى المحافظة لتدخل الخدمة ودعم المنشأت التعليمية بحى بولاق الدكرور بعدد ١٨مدرسة الي جانب ٣ مدارس اخري لخدمة منطقة حوض الجزائر بحى الطالبية والمناطق المحيطة بها، مؤكدًا على توجيهات القيادة السياسية بإجراء الصيانات اللازمة للمدارس وقد تم تشكيل لجان لتحديد المدارس ذات الخطورة الداهمة لسرعة التدخل والتعامل معها.

وكيل تعليم الجيزة يتفقد أعمال إنشاء المدارس التجريبية

وكيل تعليم الجيزة يتفقد أعمال إنشاء المدارس التجريبية
وكيل تعليم الجيزة يتفقد أعمال إنشاء المدارس التجريبية
وكيل تعليم الجيزة يتفقد أعمال إنشاء المدارس التجريبية
وكيل تعليم الجيزة يتفقد أعمال إنشاء المدارس التجريبية
وكيل تعليم الجيزة يتفقد أعمال إنشاء المدارس التجريبية
وكيل تعليم الجيزة يتفقد أعمال إنشاء المدارس التجريبية
وكيل تعليم الجيزة يتفقد أعمال إنشاء المدارس التجريبية
وكيل تعليم الجيزة يتفقد أعمال إنشاء المدارس التجريبية
وكيل تعليم الجيزة يتفقد أعمال إنشاء المدارس التجريبية
وكيل تعليم الجيزة يتفقد أعمال إنشاء المدارس التجريبية
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