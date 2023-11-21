"الأونروا": نزوح 1.7 مليون شخص من غزة منذ 7 أكتوبر

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة (الأونروا)، في آخر تحديث لها عن الوضع الإنساني في غزة، اليوم الثلاثاء، إن ما يقرب من 1.7 مليون شخص نزحوا منذ 7 أكتوبر حتى الآن.

وأكدت الأونروا، أن 930 ألف نازح داخليًا كانوا يحتمون في مبانيها في أنحاء غزة حتى 19 نوفمبر، مضيفة أن الملاجئ مكتظة بالفعل ولم يعد بها مكان للوافدين الجدد.

وقالت المنظمة إن نزوح هذا العدد الكبير من الأشخاص أدى إلى انتشار كبير للأمراض، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي الحادة والإسهال، والتي زادت حالات الإصابة بها بنسبة 40% في الأسبوعين الماضيين.

وفي المتوسط، توجد وحدة استحمام واحدة لكل 700 شخص ويتشارك 160 شخصًا في مرحاض واحد، وفقًا للأونروا.

عدم دخول الوقود إلى غزة

وقالت الأونروا أيضًا إنه تم إخبارها أنه سيتم السماح بدخول 120 ألف لتر من الوقود إلى غزة كل يومين - ولكن حتى هذا لن يغطي سوى نصف الاحتياجات اليومية الحرجة.

وبدون المزيد من الوقود، قالت الوكالة إنها ستضطر إلى التعامل مع عدد أقل من شاحنات المساعدات التي تحمل المساعدات الإنسانية التي تعبر يوميًا إلى رفح، وستظل أجزاء كبيرة من غزة تغمرها مياه الصرف الصحي، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض.

كما قدمت الوكالة بعض التحديثات الأخرى حول عملياتها في غزة. وفقًا للأونروا، اعتبارًا من 19 نوفمبر، وقد دخل ما مجموعه 1268 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح. ومن بين هذه الشاحنات، كانت هناك 200 شاحنة تابعة للأونروا تحمل الغذاء والماء والإمدادات الطبية وغيرها من المواد الأساسية غير الغذائية.