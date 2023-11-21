الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الأونروا": نزوح 1.7 مليون شخص من غزة منذ 7 أكتوبر

الاونروا
الاونروا

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة (الأونروا)، في آخر تحديث لها عن الوضع الإنساني في غزة، اليوم الثلاثاء، إن ما يقرب من 1.7 مليون شخص نزحوا منذ 7 أكتوبر حتى الآن.

وأكدت الأونروا، أن 930 ألف نازح داخليًا كانوا يحتمون في مبانيها في أنحاء غزة حتى 19 نوفمبر، مضيفة أن الملاجئ مكتظة بالفعل ولم يعد بها مكان للوافدين الجدد.

وقالت المنظمة إن نزوح هذا العدد الكبير من الأشخاص أدى إلى انتشار كبير للأمراض، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي الحادة والإسهال، والتي زادت حالات الإصابة بها بنسبة 40% في الأسبوعين الماضيين.

وفي المتوسط، توجد وحدة استحمام واحدة لكل 700 شخص ويتشارك 160 شخصًا في مرحاض واحد، وفقًا للأونروا.

عدم دخول الوقود إلى غزة

وقالت الأونروا أيضًا إنه تم إخبارها أنه سيتم السماح بدخول 120 ألف لتر من الوقود إلى غزة كل يومين - ولكن حتى هذا لن يغطي سوى نصف الاحتياجات اليومية الحرجة.

وبدون المزيد من الوقود، قالت الوكالة إنها ستضطر إلى التعامل مع عدد أقل من شاحنات المساعدات التي تحمل المساعدات الإنسانية التي تعبر يوميًا إلى رفح، وستظل أجزاء كبيرة من غزة تغمرها مياه الصرف الصحي، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض.

كما قدمت الوكالة بعض التحديثات الأخرى حول عملياتها في غزة. وفقًا للأونروا، اعتبارًا من 19 نوفمبر، وقد دخل ما مجموعه 1268 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح. ومن بين هذه الشاحنات، كانت هناك 200 شاحنة تابعة للأونروا تحمل الغذاء والماء والإمدادات الطبية وغيرها من المواد الأساسية غير الغذائية.

الوضع الانساني في غزة غزة اللاجئين الفلسطينيين قطاع غزة الأونروا أنحاء غزة الملاجئ انتشار كبير للأمراض الجهاز التنفسي

مواد متعلقة

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

قناة الناس| لماذا خَلق الله الإنسان؟.. أستاذ بالأزهر يجيب (فيديو)

قناة الناس| محمد عبدالمالك يبيّن درجات اليقين فى القرآن (فيديو)

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

الأكثر قراءة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

مناطق معرضة لهطول أمطار رعدية.. «الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» محافظات معرّضة لخطر السيول

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

"التعليم" تصدر تعليماتها للمدارس بشأن ضوابط التعامل مع "التابلت"

حركة حماس: سلمنا ردنا حول الهدنة للإخوة الوسطاء فى مصر وقطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين