كيف نجحت مصر في جذب الاستثمارات؟.. رئيس "مستثمري سوهاج" يُجيب

قال المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية تعتبر من العوامل الأساسية لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في مصر.

وأضاف “الشندويلي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه في السنوات الأخيرة، نجحت مصر في استقطاب حجم كبير من الاستثمارات الأجنبية، وذلك بفضل الجهود المستمرة لتحسين بيئة الاستثمار وتوفير الفرص الملائمة للمستثمرين الأجانب.

وأوضح رئيس "جمعية مستثمري سوهاج" أن أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في نجاح مصر في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية هو تبسيط إجراءات الاستثمار، فقد قامت الحكومة باتخاذ إجراءات جادة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية، مما زاد من فرص استثمار الشركات الأجنبية في مصر، كما أنها أطلقت العديد من المبادرات الاقتصادية والقوانين التي تحمي حقوق المستثمرين وتوفر حوافز مالية وضريبية ملائمة لتشجيع الاستثمار.

وأكد أن الدولة المصرية نجحت في تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة استثمارية ملائمة، حيث قامت الحكومة بالاستثمار في تطوير البنية التحتية، مثل الطرق والموانئ والمطارات والمناطق الصناعية، وهو ما جعل من مصر وجهة مغرية للاستثمارات الأجنبية. هذا بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتطوير المجتمعات الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة التي توفر فرصًا مأخرى للاستثمار.

وأشار الي أنه علاوة على ذلك، قامت مصر بتبني سياسات اقتصادية مواتية للمستثمرين الأجانب، مما ساهم في جذب حجم كبير من رؤوس الأموال الأجنبية. تم تبني سياسات لتحرير سعر الصرف وتحسين البيئة الاقتصادية وتقليل العجز في الميزانية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مما أدى إلى زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الدولة المصرية روجت للفرص الاستثمارية وللمشروعات الكبيرة والاستراتيجية، حيث عقدت العديد من المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وجذب المستثمرين الأجانب، وسهلت التواصل المباشر مع المستثمرين وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لتسهيل عمليات الاستثمار.