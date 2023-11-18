في 5 محاور.. كيف تنجح مصر في كسب ثقة الاستثمار الأجنبي؟

قال الدكتور حامد جميل نائب رئيس الاتحاد الأفراسيوي للاستثمار والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، إن مصر تعتبر واحدة من الدول التي تسعى جاهدة لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز التنمية الاقتصادية لكي تنجح في كسب ثقة المستثمرين الأجانب، هناك عدة عوامل وإجراءات يجب أن تتخذها مصر.

الاستقرار السياسي والاقتصادي

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يعتبر الاستقرار السياسي والاقتصادي أحد أهم العوامل التي يبحث عنها المستثمرون الأجانب ويجب أن تعمل مصر على تعزيز الاستقرار السياسي من خلال الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي وتوفير بيئة قانونية مواتية للأعمال بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتبنى سياسات اقتصادية مستدامة تعمل على جذب الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي.

التشريعات والسياسات الاستثمارية:

وأوضح أنه يجب أن تتبنى مصر سياسات وتشريعات استثمارية واضحة وشفافة مع إجراءات سهلة وميسرة لتأسيس الشركات وتسجيل الاستثمارات الأجنبية وينبغي أن تحمي الحكومة الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين وتوفر لهم معاملة عادلة وغير تمييزية.

تنمية البنية التحتية:

وأكد أنه يعتبر وجود بنية تحتية قوية ومتطورة أحد العوامل الرئيسية التي تجذب المستثمرين الأجانب ويجب على مصر الاستثمار في تطوير البنية التحتية، مثل الطرق والجسور والموانئ والمطارات والشبكات اللوجستية، لتسهيل حركة البضائع وتقديم خدمات أفضل للشركات الأجنبية.

الترويج والتسويق

وأوضح أن يتطلب جذب الاستثمار الأجنبي جهودًا قوية في الترويج والتسويق لمصر كوجهة استثمارية مواتية. يجب على الحكومة والهيئات المعنية تعزيز مصر كوجهة استثمارية متميزة من خلال حملات إعلامية ومؤتمرات ومعارض دولية وإقامة شراكات استراتيجية مع المستثمرين والهيئات الدولية.

التعليم والتدريب

وأشار إلى أنه يجب أن يركز الاهتمام على تطوير المهارات والقوى العاملة في مصر وينبغي توفير التعليم والتدريب المهني عالي الجودة لضمان توافر الكوادر المؤهلة والماهرة التي يحتاجها المستثمرون الأجانب. يمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز التعليم الفني والتقني والتعاون بين الجامعات والشركات لتطوير برامج تدريبية تتوافق مع احتياجات سوق العمل.