5 محاور رئيسية.. كيف تنجح الدولة المصرية في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية؟

تُعتبر مصر واحدة من الوجهات الاستثمارية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، لما تتمتع به من موقع استراتيجي مميز بين إفريقيا والشرق الأوسط، وتحظى بتاريخ ثقافي وتجاري غني، وتوفر بنية تحتية قوية وقوة عاملة ماهرة.

“الدستور” يستعرض أهم العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية:

أولًا: استقرار الاقتصاد

قالت الدكتورة شيماء فرغلي عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، إن الدولة المصرية نفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وتابعت: “تضمنت هذه الإصلاحات خفض العجز المالي وتحسين التوازن الداخلي وتبسيط الإجراءات الإدارية. هذا الاستقرار الاقتصادي يعزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب ويشجعهم على ضخ رؤوس أموالهم في السوق المصرية”.

ثانيًا، التشريعات المحسنة:

تابعت “فرغلي”: " الحكومة المصرية أدركت أهمية تحسين بيئة الاستثمار، وقامت باتخاذ إجراءات لتبسيط الإجراءات وتحسين القوانين المتعلقة بالاستثمار، حيث وضع المشرع قانونًا جديدًا للاستثمار يوفر حماية قانونية للمستثمرين الأجانب ويسهل إجراءات التأسيس والتشغيل وتحويل الأرباح.

ثالثًا: التركيز على القطاعات الحيوية:

قال الخبير الاقتصادي سيد عبد العظيم، إن الرؤية المصري تُركز على جذب الاستثمارات في القطاعات الحيوية التي تعزز التنمية الاقتصادية وتوفر فرص عمل، وتشمل قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات الثقيلة، والتكنولوجيا المعلوماتية، والسياحة، والزراعة، من خلال توفير بيئة ملائمة ومنافسة في هذه القطاعات، يتم تشجيع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموالهم وتوسيع نطاق أعمالهم في مصر.

رابعًا: الترويج والتسويق

وأضاف أنه تقوم مصر بجهود كبيرة للترويج لفرص الاستثمار المتاحة في البلاد. تشارك في مؤتمرات ومعارض دولية، وتنظم فعاليات استثمارية موجهة للمستثمرين الأجانب. تعمل الحكومة أيضًا على تحسين الاتصالات والعلاقات مع المستثمرين الأجانب من خلال إنشاء وحدات خاصة لخدمة المستثمرين وتقديم الدعم والمشورة.

خامسًا: البنية التحتية المطورة

فيما قال الخبير الاقتصادي أسامه الحسيني تستثمر مصر في تطوير البنية التحتية لجذب الاستثمارات الأجنبية. توفر بنية تحتية قوية ومتطورة تشمل النقل، والموانئ، والطرق، والاتصالات، وأضاف أنه تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير الكهرباء والمياه بشكل مستدام للمستثمرين.

وأوضح أن تطوير البنية التحتية يعزز القدرة التنافسية لمصر ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.