الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "دفاع النواب": نقف خلف القيادة السياسية في اتخاذ أي تدابير لحماية أمننا القومي

اللواء أحمد العوضي
اللواء أحمد العوضي

قال النائب اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إن الشعب المصري كله يقف خلف القيادة السياسية والدولة في اتخاذ أي تدابير لحماية الأمن القومي المصري، معلنا "نجدد تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ أي تدابير".

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لرئيس مجلس الوزراء حول تدابير وإجراءات الحكومة لمنع التهجير القسري للفلسطينيين.

وقال العوضي "إنه منذ 7 أكتوبر الماضي يتعرض الفلسطينيون لانتهاكات صارخة وجرائم حرب من قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط صمت رهيب من المجتمع الدولي الذي لا يقوم بدوره من أجل وقف إسرائيل عن هذه الانتهاكات".

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نرفض مخطط التهجير 

وأضاف: "تابعنا ما يثار في وسائل إعلام عن مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، هذا المخطط يضر بمصر وأمنها القومي والشعب المصري، نحن نرفض هذا المخطط الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية والإضرار بالأمن القومي المصري، وأن القيادة السياسية تحدثت بوضوح وأكدت رفض التهجير، وأن الأمن القومي المصري خط أحمر، كما أن القيادة الفلسطينية ترفض هذا الأمر".

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توضيح إجراءات الحكومة

وطالب العوضي رئيس الوزراء، بتوضيح الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لمنع هذا التهجير، خاصة وأن إسرائيل تتمادى في الانتهاكات ضد الفلسطينيين.

وشدد على أن مصر طوال تاريخها وقفت وتدافع عن القضية الفلسطينية، وكل حرب خاضتها مصر منذ 1948 كانت بسبب القضية الفلسطينية، وقدمت تضحيات وشهداء، وما زالت تدعم بمساعدات وجهود غير مسبوقة من أجل وقف إطلاق النار، والعمل على حل الدولتين وهو الحل الأمثل لإحياء السلام، والقيادة السياسية قامت بجهود كبيرة لدعم الفلسطينيين من مساعدات واستقبال مرضى.

النائب اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب القضية الفلسطينية الرئيس السيسي تفويض

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