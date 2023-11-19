الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اقتداءً بحملة السيسى.. حماة الوطن يتبرع بـ10 ملايين جنيه لصالح فلسطين

الفريق جلال الهريدي
الفريق جلال الهريدي

أعلن حزب  حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، التبرع بـ10 ملايين جنيه لصالح فلسطين، من خلال الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

ويأتي ذلك استجابة لما أعلنته الحملة في وقت سابق، بتوجيه الداعمين للمرشح الرئاسي، بتقليص نفقات الدعاية الانتخابية وتوجيهها لصالح الأشقاء في فلسطين.

دعم ومساندة القضية الفلسطينية

ويؤكد الحزب أن قراره يأتي في إطار الاهتمام بدعم ومساندة القضية الفلسطينية، ضمن الجهود التي تقوم الدولة المصرية، عن طريق التحالف الوطني للعمل الأهلي، من خلال توصيل المساعدات المختلفة، وكذلك استقبال المصابين لتلقي العلاج في مستشفيات مصر.

جهود مصر لإنهاء الأزمة الفلسطينية

ويشيد حماة الوطن، بجهود القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل إنهاء الأزمة الفلسطينية، ووقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات لأهالي قطاع غزة.

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ويرفض الحزب ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات غير مسبوقة وتتعارض مع مبادئ الشرعية الدولية، وكذلك بما يتنافى مع حقوق الإنسان، لاسيما في ظل تعمد استهداف المستشفيات والمدارس والمخيمات وغيرها، وتجاهل كل الدعوات الخاصة بوقف إطلاق النار.

وكانت الناطقة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تمارا الرفاعي، قد كشفت في وقت سابق ، عن حجم احتياجات الوقود يومياً داخل قطاع غزة الذي يعاني من أزمة إنسانية فادحة جراء الحصار التي تفرض عليه إسرائيل منذ ما يزيد على 40 يوما.

وذكرت أن الوكالة حصلت على كمية صغيرة جدا من الوقود حتى الآن، مع التشديد من قبل السلطات الإسرائيلية، أن توجه حصرياً للاستخدام بشاحنات الوكالة.

ولفتت الرفاعي إلى أن انقطاع الوقود أدى إلى توقف ضخ الماء من 76 بئرا، إلى جانب توقف محطتي تحلية المياه التابعة للأونروا، فضلا عن توقف 15 مضخة للصرف الصحي.

وأوضحت أن هذا الوضع يمثل خطرا شديدا على الصحة العامة والبيئة، خصوصا مع تدن شديد في كمية المياه المتاحة للشرب، بجانب أن مياه الصرف الصحي باتت تفيض في شوارع رفح.

الرئاسي عبد الفتاح السيسي فلسطين حزب حماة الوطن الفريق جلال الهريدي حرب غزة 2023

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