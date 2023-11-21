الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس الوزراء: مصر ترفض استهداف المدنيين ومنازلهم في فلسطين

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر ترفض استهداف المدنيين ومنازلهم في فلسطين، ودمار المستشفيات والمدارس ودور العبادة من مساجد وكنائس، وأن الدولة المصرية أكدت رفضها لسياسة العقاب الجماعي التي تفرضها إسرائيل في قطاع غزة، مشيرا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء إلى تحركات الدولة التي شملت كافة المستويات السياسية والدبلوماسية لوقف إطلاق النار. 

تنسيق على مدار الساعة

وأوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: هناك تنسيق على مدار الساعة، مع كل الأطراف الإقليمية والدولية لوقف التصعيد، عبر لقاءات عديدة، والرئيس عبدالفتاح السيسي كان له النصيب الأكبر من لقاءات مكثفة حرص قادة العالم على إجرائها معه، نظرا لأن مصر على ثقة كاملة أن الأشقاء الفلسطينيين، واعون ومدركون ان الموقف المصري يخدم بشكل مباشر القضية الفلسطينية ويفشل أية محاولات لتصفيتها. 

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وواصل: وسط الأوضاع الإنسانية الصعبة ضغطت مصر لإدخال المساعدات لأهالي القطاع عبر عديد من المؤسسات، كاشفا عن أن حجم المساعدات المصرية لغزة بلغ أكثر من 11 ألف و200 طن حتى 19 نوفمبر، من مواد غذائية ومستلزمات طبية ومياه وخيام ووقود وغيرها من المساعدات، لتخفيف المعاناة على الأشقاء.

كل ما وصل لنا من دول العالم  3 آلاف طن فقط

وأشار مدبولي إلى أن هذا الرقم يمثل 4 أضعاف لما أرسله أكثر من 30 دولة أخرى للشعب الفلسطيني، قائلا: كل ما وصل لنا من دول العالم  3 آلاف طن فقط، ومصر قدمت 4 أضعاف هذا الرقم، وقد شرفت بوجودي لإطلاق أكبر قافلة من 200 عربة وشاحنة تحمل 2500 طن مرة واحدة للقطاع، وسوف نستمر إرسال مثل تلك الإعانات والمساعدات لاهالينا هناك.
 

رئيس مجلس الوزراء مصر فلسطين المستشفيات ودور العبادة من مساجد وكنائس

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