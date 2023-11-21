الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فى اليوم العالمي للطفل..«السديس» يدين مجازر الكيان الصهيونى بحق أطفال فلسطين

السديس
السديس

استنكر رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن السديس، اليوم الثلاثاء، ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وارتكاب المجازر، خاصة بحق الأطفال والنساء.

وأضاف السديس في بيان صادر عن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أن الاحتلال يواصل ارتكاب الجرائم في مخالفة لكل المواثيق والقوانين الدولية.

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وشدد السديس على أهمية مرحلة الطفولة في حياة الأمم، كون أطفال اليوم هم شباب الغد ورجال المستقبل، مؤكدا أن الإسلام أولى الطفل كل العناية والاهتمام، فهم زينة الحياة الدنيا،

وحث السديس بمناسبة اليوم العالمي للطفل، على ضرورة التمسك بمنهج الإسلام في العناية بالأطفال، وتعاهدهم منذ ولادتهم إلى أن يبلغوا ويشتد عودهم، ويكونوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم.

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وتابع: "رئاسة الشؤون الدينية تولي اهتمامًا كبيرًا بالأطفال، إذ إن من إستراتيجياتها المستقبلية إقامة البرامج الدينية، والحلقات القرآنية، والدورات العلمية الملائمة لمستوياتهم العمرية، بالتعاون مع المراكز ذات العلاقة، والكوادر الوطنية المتخصصة في شؤون الطفل.

وأوصى قاصدي وزائري الحرمين الشريفين بالاهتمام بأطفالهم، وتوجيههم بعدم التشويش على الطائفين والمصلين، ليسهموا في تهيئة البيئة الإيمانية التعبدية الخاشعة.

5600 طفلا شهيدا في قطاع غزة 

وسبق وقال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إن حرب الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على القطاع لليوم الخامس والأربعين خلّفت حتى الآن أكثر من (13،300) شهيد، بينهم أكثر من (5،600) طفل، و(3،550) امرأة، وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية (201) من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما استشهد (22) من طواقم الدفاع المدني، وكذلك (60) صحفيًا.

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، خلال مؤتمر صحفي، أن حرب الاحتلال تتواصل على المستشفيات وعلى المنازل الآمنة، وتتصاعد حرب الإبادة الجماعية ضد الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الصامد والصابر، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بلغ أكثر من (1340) مجزرة، فيما بلغ عدد المفقودين أكثر من (6500) مفقود إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات ويمنع الاحتلال أحدًا من الوصول إليهم، بينهم أكثر من (4400) طفلٍ وامرأة.

السديس الإحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني المجازر القوانين الدولية الإسلام

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