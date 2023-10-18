السديس: استهداف المدنيين العزل في الأراضي الفلسطينية لا تقـره الشرائع السماوية

ندد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس، اليوم الأربعاء، بالمجزرة الإسرائيلية العدوانية التي ارتكبت ضد المستشفى المعمداني في غزة، والتي أدت إلى وقوع مئات الضحايا من المدنيين، من بينهم أطفال.

وقال السديس في بيان له، اليوم، إن القصف الإسرائيلي المتعمد، يشكل انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي، ولأبسط قيم الإنسانية والدينية.

السديس: القصف الإسرائيلي المتعمد للمدنيين يشكل انتهاكًا خطيرًا للقيم الدينية والمثل الإنسانية

كما أكد السديس أن القصف الإسرائيلي المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يشكل انتهاكًا خطيرًا للقيم الدينية والمثل الإنسانية والأعراف الدولية، واستفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين.

وأشار رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحراب، إلي أن استهداف المدنيين العزل في الأراضي الفلسطينية، لا تقره الشرائع السماوية التي اتفقت جميعها على إرساء السلام في الأرض، ولا تتفق مع الأخلاقيات الإنسانية الداعية إلى عمارة الأرض، وما الاستهداف والاعتداء والعدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، ومنشآته المدنية إلا محض إفساد في الأرض، وتقويض للجهود الرامية إلى الأمن والسلام، وطغيان لا يمر دون حساب وعقاب.

كما ثمن السديس جهود المملكة العربية السعودية، وسعيها من أجل وقف التصعيد والجرائم العدوانية، ورفع الحصار عن غزة، وفتح الممرات الآمنة لدخول المساعدات، وتحقيق الأمن والسلام بما يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وتوفير الحياة الكريمة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إسرائيل تستخدم التجويع والعطش أداة للإخضاع والتهجير القسري في غزة.

وأدان المرصد قصف طيران الاحتلال الحربي للمستشفى المعمداني مساء أمس والذي أدى إلى استشهاد 471 مواطنًا على الأقل وإصابة 300 آخرين بجروح غالبيتهم العظمى من الأطفال والنساء.

وما زالت المياه والكهرباء مقطوعة حتي الساعة في غزة، بالإضافة إلى قطع الغاز مما ينذر بكارثة إنسانية كبيرة في القطاع.