الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسئول أممى يدعو لفتح تحقيق عاجل فى استهداف مستشفى المعمدانى بغزة

الامم المتحدة
الامم المتحدة

دعا مسئول في الأمم المتحدة إلى إجراء  تحقيق أممي  في الظروف المحيطة بالانفجار المميت الذي وقع في مستشفى المعمداني بقطاع غزة أمس الثلاثاء.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، "إن الأمم المتحدة سترغب بالتأكيد في إجراء تحقيقها الخاص ويجب أن يتم ذلك قريبًا جدًا وبسرعة كبيرة".

وقُتل المئات جراء قصف تعرض له مستشفى الأهلي المعمداني وسط قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. 

وألقت السلطات في غزة باللوم على إسرائيل، في حين ادعت قوات الاحتلال أن معلوماتها الاستخباراتية تشير إلى أن السبب كان فشل إطلاق صاروخ من قِبل حركة الجهاد، وهو ما نفته الأخيرة.

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وردًا على سؤال عما إذا كانت الأدلة التي قدمتها إسرائيل حتى الآن لدعم إنكارها للمسئولية تعني أن الأمر قد انتهى، قال غريفيث: "لم يتم الأمر بالنسبة لي، لأنني لست من اختصاصي الحكم على انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع من هذا النوع".

وأضاف أن تحقيق الأمم المتحدة قد يسمح بتعلم دروس مهمة، لمنع حدوث ذلك في المستشفى التالي، أو المدرسة التالية، أو المؤسسة التالية التي يفر فيها الناس.

وقال غريفيث أيضًا، إن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية ودعا إلى وقف الضربات الجوية في المناطق التي يلزم الوصول إليها.

انفجار الاهلي المعمداني مستشفى الامم المتحدة الصحة الفلسطينية

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