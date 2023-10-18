الحركة المدنية الديمقراطية: قصف مستشفى المعمداني نموذج صارخ لجرائم الاحتلال في غزة

أدانت الحركة المدنية الديمقراطية، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى المعمداني الأهلي في قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين.

وقال خالد داود، المتحدث الإعلامي للحركة المدنية الديمقراطية، إن قصف المستشفى المعمداني جريمة حرب ونموذج صارخ للفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة، وهو ما أدى إلى استشهاد أكثر من ٣٠٠٠ فلسطيني بينهم ألف طفل و٩٠٠ سيدة.

وأضاف في بيانٍ: "إننا في الحركة المدنية نعبر عن غضبنا وإدانتنا بكل العبارات لهذه الجريمة"، كما أكدت الحركة دعمها لكل أشكال الاحتجاج السلمي الشعبي في مواجهة مجازر الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة.

اقرأ أيضًا: بعد قصف مستشفى المعمدانى.. الرئيس الفلسطينى: لن نرحل عن أرضنا

نقابة المحامين تعلن الحداد 3 أيام

يأتي ذلك فيما أعلنت نقابة المحامين، حالة الحداد بتنكيس الأعلام والتوشح بالسواد بديوان عام النقابة برمسيس بالقاهرة، والإدارات التابعة لها، بدءًا من صباح باكر ولمدة ثلاثة أيام.

وقالت نقابة المحامين في بيانٍ لها، إن هذا الحداد يأتي إكرامًا للأرواح البريئة التي سقطت شهيدة في المجزرة الإنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني جراء قصف مستشفى المعمداني وسط قطاع غزة المُحتل.