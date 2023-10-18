الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحركة المدنية الديمقراطية: قصف مستشفى المعمداني نموذج صارخ لجرائم الاحتلال في غزة

الحركة المدنية الديمقراطية
الحركة المدنية الديمقراطية

أدانت الحركة المدنية الديمقراطية، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى المعمداني الأهلي في قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين.

وقال خالد داود، المتحدث الإعلامي للحركة المدنية الديمقراطية، إن قصف المستشفى المعمداني جريمة حرب ونموذج صارخ للفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة، وهو ما أدى إلى استشهاد أكثر من ٣٠٠٠ فلسطيني بينهم ألف طفل و٩٠٠ سيدة. 

وأضاف في بيانٍ: "إننا في الحركة المدنية نعبر عن غضبنا وإدانتنا بكل العبارات لهذه الجريمة"، كما أكدت الحركة دعمها لكل أشكال الاحتجاج السلمي الشعبي في مواجهة مجازر الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة.

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نقابة المحامين تعلن الحداد 3 أيام

يأتي ذلك فيما أعلنت نقابة المحامين، حالة الحداد بتنكيس الأعلام والتوشح بالسواد بديوان عام النقابة برمسيس بالقاهرة، والإدارات التابعة لها، بدءًا من صباح باكر ولمدة ثلاثة أيام.

وقالت نقابة المحامين في بيانٍ لها، إن هذا الحداد يأتي إكرامًا للأرواح البريئة التي سقطت شهيدة في المجزرة الإنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني جراء قصف مستشفى المعمداني وسط قطاع غزة المُحتل.

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