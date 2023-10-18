الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. الاتحاد الأوروبي: قصف مستشفى المعمداني في غزة جريمة ويجب محاسبة مرتكبيها

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

قال الممثل السامي بالاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن الأخبار الواردة من المستشفى الأهلي المعمداني في غزة تضيف الرعب إلى المأساة التي تتوالى منذ أيام.

وأضاف بوريل: «مرة أخرى يدفع المدنيون الأبرياء الثمن الباهظ، ويجب تحديد المسؤولية عن هذه الجريمة بشكل واضح ومحاسبة مرتكبيها».

وقصفت إسرائيل أمس الثلاثاء، مستشفى المعمداني بوسط قطاع غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك.

وفي حصيلة أولية للقصف، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن شهداء القصف يصلون إلى المئات.

مصر تدين قصف المستشفيات في غزة

وأدانت مصر بأشد العبارات، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر في بيانٍ لوزارة الخارجية، هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

الاتحاد الأوروبي الممثل السامي جوزيب بوريل غزة الجريمة قطاع غزة

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