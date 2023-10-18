لماذا فشل مجلس الأمن في وقف العدوان على غزة؟.. باحث فلسطيني يُجيب

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، ان مجلس الأمن فشل في إصدار قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث حظى القرار بتأييد خمسة دول فقط ومعارضة اربع دول وامتناع ست دول.

وتابع: “القرار لن يمرر لانه يجب موافقة 9 دول”، مُشيرًا إلى أن المجلس يُناقش غدًا الخميس، مشروع قرار جديد لوقف الحرب على قطاع غزة وهدنة لعدة ساعات لتوصيل المساعدات الإنسانية.

واضاف “الرقب” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، الحرب العالمية الثانية صنعت العديد من القرارات التي تدعم مصالح الأقوياء.

دولا تعلن الحداد

وأعلنت عدة دول عربية الحداد على ضحايا الاستهداف الغاشم لمستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة.

وأعلنت سوريا، الأربعاء، الحداد العام لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من 18 أكتوبر.

وأعلنت مصر، الأربعاء، الحداد العام لمدة ثلاثة أيام.

وأعلنت إيران، الثلاثاء، الحداد العام في عموم البلاد لمدة ثلاثة أيام، "تكريما للأرواح البريئة التي سقطت ضحية الصمت الدولي قبل أن تسقط ضحية نيران العدوان الهمجي".

وأعلن الأردن، الثلاثاء، الحداد ثلاثة أيام "تكريما لشهداء المستشفى الأهلي المعمداني وشهداء غزة".

أعلن لبنان، الثلاثاء، أن الأربعاء هو يوم حداد وطني.

وأعلنت موريتانيا يوم الثلاثاء الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام بعد انفجار المستشفى ودعت المجتمع الدولي إلى التأكد من الوقف “الفوري” لما وصفته بـ”الإبادة الجماعية” للفلسطينيين.

وفي غزة، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الثلاثاء أيضًا الحداد لمدة ثلاثة أيام على ضحايا الانفجار.

ويلقي المسؤولون في غزة اللوم على إسرائيل في انفجار المستشفى، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه صاروخ أطلقه الجهاد .