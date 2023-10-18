الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

برلماني: حديث الرئيس السيسي لن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية بتهجير أهل غزة

النائب عمرو درويش
النائب عمرو درويش

علق النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بشأن تطور الأوضاع في  الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأربعاء: "كنا في وقفة احتجاجية وتضامنية مع القضية الفلسطينية ومن أجل تفويض الرئيس السيسي لاتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري والعربي".

وأضاف أن حديث الرئيس السيسي اليوم يشير إلى حجم الضغوط التي تتم على الدولة المصرية لتقديم تنازلات خاصة بالقضية الفلسطينية، متابعًا: "إسرائيل تنتهك كل قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان".

وأشار إلى أن حديث الرئيس السيسي واضح ومباشر ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير أهل غزة إلى سيناء، موضحًا أن الرئيس السيسي أكد على ضرورة وصول المساعدات إلى قطاع غزة ".

عمرو درويش الاراضي الفلسطينية المحتلة صدى البلد صالة التحرير

مواد متعلقة

مهندس للرئيس السيسى: تطوير كافة المرافق المحيطة بمحور المستشار عبدالمجيد محمود

سمير فرج: مصر قلب العالم العربى وهى من تحرك الأحداث

بايدن: سأطلب من الكونجرس تقديم حزمة غير مسبوقة لإسرائيل

بايدن: أولويتنا الآن هي تحرير الرهائن

تظاهرة حاشدة مؤيدة لفلسطين بميدان النصر في كفر الشيخ

قيادي بـ"مستقبل وطن": نؤيد موقف الرئيس السيسي الداعم للقضية الفلسطينية

عاجل... بعد قصف مستشفى المعمدانى.. الهلال الأحمر يستغيث: "نحن لسنا هدفًا"

الإعلامية عزة مصطفى تستعين بخبر "الدستور" (فيديو)

الأكثر قراءة

خطة تحرك جاهزة للبدء فى إنفاذ المساعدات إلى غزة.. تفاصيل لقاء شكرى بمارتن جريفيث

قاعة مجلس الشيوخ تضج بالتصفيق مع ذكر موقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية

"مرابطون حتى الإغاثة".. وقفة أمام معبر رفح دعما لغزة ضد الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

4 أدلة تفند الأكاذيب.. لماذا تتنصل إسرائيل من هجوم المسشتفى الأهلى المعمدانى؟

عاجل.. مكتب نتنياهو: إسرائيل لن تمنع مصر من إيصال المساعدات للفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تجلى سفيريها من مصر والمغرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

تسوية.. لا تصفية!

جلال حمام

رسائل الرئيس السيسى إلى العالم

لواء.حمدى البطران

مصر.. وصفقة القرن

خالد حريب

مصر ترفض بحسم مخطط تهجير الغزاوية لسيناء

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. مكتب نتنياهو: إسرائيل لن تمنع مصر من إيصال المساعدات للفلسطينيين فى غزة

بايدن: طلبت من إسرائيل التعاون مع الصليب الأحمر لزيارة الرهائن

وزير الخارجية: نُصر على دخول المساعدات لغزة.. وعلى الاحتلال مراعاة حقوق الفلسطينيين