برلماني: حديث الرئيس السيسي لن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية بتهجير أهل غزة

علق النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بشأن تطور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأربعاء: "كنا في وقفة احتجاجية وتضامنية مع القضية الفلسطينية ومن أجل تفويض الرئيس السيسي لاتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري والعربي".

وأضاف أن حديث الرئيس السيسي اليوم يشير إلى حجم الضغوط التي تتم على الدولة المصرية لتقديم تنازلات خاصة بالقضية الفلسطينية، متابعًا: "إسرائيل تنتهك كل قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان".

وأشار إلى أن حديث الرئيس السيسي واضح ومباشر ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير أهل غزة إلى سيناء، موضحًا أن الرئيس السيسي أكد على ضرورة وصول المساعدات إلى قطاع غزة ".