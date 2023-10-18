الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اللواء سمير فرج: من الصعب التكهن بتدخل إيرانى فى الأزمة الفلسطينية

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

علق اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، حول تطورات الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الخبير الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إن الاحتلال نفذ عملًا عدوانيًا غادرًا على مستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وأضاف أن السياسة هي لعبة المصالح ومن الصعب دخول إيران في الأزمة المتسارعة حاليًا بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأشار إلى أنه لا وجود للكهرباء والمياه الصالحة للشرب في قطاع غزة، موضحًا أن إسرائيل تحججت بأن الصاروخ الذي ضرب قطاع غزة خرج من المقاومة الفلسطينية، مؤكدًا: "ما فعلته إسرائيل سيغير كثيرًا من الموقف الأوروبي العالمي".

سمير فرج صالة التحرير صدى البلد

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