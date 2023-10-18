الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رياضة

محمد صلاح يخرج عن صمته ويدعم غزة: يجب أن تتوقف المجازر (فيديو)

جريدة الدستور

أعلن محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، دعمه للقضية الفلسطينية وأهالي غزة، الواقعين تحت العدوان الإسرائيلي.

وقال إنه ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة.

وأضاف محمد صلاح، في تصريحات عبر حسابه الرسمي على انستجرام: "شهدنا في الأيام السابقة عنفًا شديدًا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع وجميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

وأكمل: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، ويجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا".

واختتم: "يمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا".

وناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود.

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