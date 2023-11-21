مندوب فلسطين بالجامعة العربية لـ"الدستور": نقدر الدور المصري الرافض لمخططات التهجير

قال مندوب فلسطين في الجامعة العربية السفير مهند العلكوك، إن الشعب الفلسطيني يقدر الدول المصري لمخطات التهجير التي تحاول أن تقوم بها إسرائيل منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وشارك العكلوك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، البرلمان العربي بالقاهرة بشأن تطورات الوضع في فلسطين والعدوان على غزة.

وأوضح العكلوك في رده على سؤال لـ"الدستور"، حول مخطط التهجير الاسرائيلي لسكان قطاع غزة نحو مصر، قائلا "لقد راقبنا ياهتمام ولاحظنا الموقف المصري القوي بعد ايام من اندلاع العدوان والابادة الجماعية من ضمنها التهجير القسري، ونثمن ونقدر الموقف المصري ومجلس الامن القومي المصري الذي عقد اجتماعه بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قال ان مسألة التهجير خط أحمر.

وتابع لـ"الدستور" الشعب لا يمكن أن يسمح بتكرار نكبة 47 و48 والقيادة الفلسطينة لن تسمح بالتهجير القسري لذلك هناك تنسيق واضح بين الموقف الفلسطيني والمصري والاردني والعربي باتجاه منع جريمة التهجير وتكرار سيناريو النكبة.

وأضاف “نحن نحذر من سلوك اسرائيل العدواني الاجرامي من خلال تهجير مليون ونص من شمال لجنوب قطاع غزة واليوم يرتكب جرائم في جنوب قطاع غزة مشيرا الى ان مخطط التهجير لم ينتهي بعد ولكننا نراه بوضوح الان”.

واكد السفير الفلسطيني لـ"الدستور"، أن الدول العربية تستطيع رد اسرائيل ومنع التهجير القسري وكسر الحصار برا وجوا وبحرا.

العكلوك: إسرائيل تمارس ابادة جماعية

يأتي هذا فيما قال السفير خلال كلمته في المؤتمر الصحفي إن فلسطين تشهد الان حرب إبادة جماعية لشعب غزة تبث على الهواء مباشرة من قبل حكومة وقوات الاحتلال الاسرائلي.

وقال العكلوك إن اسرائيل تقوم بجريمة إبادة متكاملة الأركان مستخدمة كل الادعاءات الدينية والعنصرية والتحريضية لإبادة شعب غزة.

وأوضح السفير الفلسطيني أنه في بداية احداث السابع من أكتوبر استشهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بآيات مدعاة من التوراة تجاه العماليق والعماليق هم الكنعانيون الفلسطينيون وفسر تنتياهو الآيات لتبرير إبادة الشعب الفلسطيني واباح من خلال تفسيره التوراه قتل أطفال ونساء وحتى مزارع وحيوانات أليفة انهو الحقد الاعمي وراس العنصرية.

وقال إن حكومة الاحتلال تقوم بحربها ضد غزة بدافع قومي وديني وعقائدي وعنصري.كما أشار إلى تصريحات رئيس حكومة الاحتلال عندما قال إن المعركة مابين أبناء النور والظلام والحضارة والبربرية.

وتابع أن العالم يرى بعين واحدة ويتحدث بلسانين وقال احذر العالم من أن ندخل مرحلة أخرى من عهد هدم القانون الدولي. وقال إن الصمت العالمي تجاه مايحدث في غزة هو إعلان لهدم القانون الدولي الإنساني وعهود حقوق الإنسان.

وقال السفير الفلسطيني إن المحكمة الجنائية الدولية أنشأت لعدم افلات المجرم من عقاب وفلسطين انضمت للجنائية وطالبت بفتح تحقيق في جرائم الحرب في فلسطين. وطالب الجنائية الدولية باستئناف التحقيق الدولي ومحاسبة قوات الاحتلال.

وطالب السفير الفلسطيني الدول العربية باتخاذ مواقف فعلية وليس كلامية لمواجهة الاحتلال ووقف الإبادة الجماعية في غزة لأن الاحتلال لايابه بالإدانة أو التصريحات ولكن بالافعال والعقوبات والضغوط الحقيقية.

كما وجه السفير الفلسطيني عددا من الرسائل للعالم اولا اتخاذ مواقف اقتصادي وسياسية قوية من قبل الدول العربية لوقف الإبادة الجماعية في شعب غزة.

وطالب السفير الفلسطيني بضرورة مساعدة الشعب الفلسطيني واستمرار ادخال المساعدات الإنسانية وفتح ممرات لإدخال المساعدات وليس التهجير وأيضا بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي تماما عن الأراضي الفلسطينية.

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