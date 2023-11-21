الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ندى ثابت: نرفض تهجير سكان غزة إلى سيناء.. ولن نفرط في حبة رمل واحدة من أرضنا

الدكتورة ندى ألفي
الدكتورة ندى ألفي ثابت

قالت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، إننا نرفض تمامًا فكرة تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء، مضيفة: "لن نفرط في حبة رمل واحدة من أرضنا، ونقف جميعًا خلف القيادة السياسية الحكيمة، ونفوضها في اتخاذ ما تراه من قرارات للحفاظ على أمن مصر القومي".

تبذل جهودًا كبيرة لدعم القضية الفلسطينية

وأضافت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تبذل جهودًا كبيرة لدعم القضية الفلسطينية، ومساندة الأشقاء في فلسطين، فمنذ العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.. تتحرك مصر على كافة المستويات الإقليمية والدولية، لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وحماية حقوقه المشروعة، ومنع محاولات تهجير سكان قطاع غزة، وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

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وأكدت عضو مجلس النواب، أن مصر تقدم جهودًا كبيرة في تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في فلسطين، وظهر ذلك من خلال قوافل المساعدات المحملة بالمواد الغذائية، وكذلك الدعم الصحي، حيث تستقبل مصر عبر معبر رفح البري، العديد من المصابين والجرحى لعلاجهم، وهناك استقبال لكافة الأعمار وليس الأطفال فقط.

لإيقاف المجازر الدموية

وطالبت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري، لإيقاف المجازر الدموية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، ومحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الأبرياء.

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