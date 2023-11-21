القاهرة الإخبارية: 11 شاحنة وقود عبرت معبر رفح إلى غزة حتى الآن

كشف محمد عبيد، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح، عن آخر مستجدات وصول المساعدات الإنسانية والشاحنات المحملة بالوقود إلى داخل قطاع غزة، اليوم، موضحًا أن إجمالي الشاحنات المحملة بالوقود بلغ 11 منذ بداية الوصول إلى اتفاق لعبور الشاحنات.

وقال مراسل القناة إن 17 مصابًا سيصلون اليوم لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية، موضحًا أن منهم حالة شديدة الخطورة احتاجت إلى جهاز تنفس داخل سيارة الإسعاف.

وأضاف أن هناك 3 حالات خطرة تم نقلها مباشرة لمستشفى العريش، أما عن بقالي الحالات فسيتم توزيعها على باقي المستشفيات الموجودة في شمال سيناء.