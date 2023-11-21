بمراحله النهائية.. "القاهرة الإخبارية": إبرام اتفاق بين إسرائيل وحماس أقرب من أى وقت

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلًا عن مصدر مطلع لرويترز، بأن إبرام اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس في "مراحله النهائية" و"أقرب من أي وقت مضى".

تكثيف الجهود المصرية مع كل الأطراف المعنية للوصول إلى هدنة

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر رفيع المستوى، لـ"القاهرة الإخبارية"، عن تكثيف الجهود المصرية مع كل الأطراف المعنية للوصول إلى هدنة في قطاع غزة.

وحسب المصدر، تضطلع مصر بدور الوسيط في محاولة لتحقيق هدنة إنسانية، بالإضافة إلى إجراء مفاوضات لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الأطراف المتنازعة.