الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فوز أحمد رشاد بمقعد داخل اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي للناشرين

الناشر أحمد رشاد
الناشر أحمد رشاد

أُعْلنت منذ قليل، نتائج انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للناشرين، وقد أسفرت عن فوز الناشر أحمد رشاد بمقعد باللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للناشرين بثاني أعلى الأصوات في التصويت الذي أجري على 5 مقاعد  ليكون 3 ناشر عربي يفوز بهذا المقعد منذ تأسيس الاتحاد عام 1896م.

يذكر أن أحمد رشاد هو ناشر مصري تخرج في الجامعة الألمانية بالقاهرة ببكالوريوس تجارة قسم تسويق وإدارة استراتيجية وحاصل على دبلومة في الإدارة الثقافية المشتركة من مدرسة برلين الدولية للاقتصاد، ويعمل في مجال صناعة النشر منذ أكثر من 18 عامًا وهو الرئيس التنفيذي للدار المصرية اللبنانية ومكتبة الدار العربية للكتاب ومكتبات المصرية اللبنانية بالإضافة إلى شركة ار 6 للحلول بالإمارات العربية المتحدة، وهو عضو مجلس إدارة سابق باتحاد الناشرين المصريين ونائب رئيس سابق للملتقى العربي لناشري كتب الأطفال بالشارقة.

الاتحاد الدولي للناشرين 

الجدير بالذكر هو أن الاتحاد الدولي للناشرين (IPA) هو أكبر اتحاد في العالم لجمعيات الناشرين الوطنية والإقليمية والمتخصصة. تضم عضويته 92 اتحادًا إقليميًّا من 76 دولة في أفريقيا وآسيا وأستراليا وأوروبا والأمريكتين. ويضم آلاف الناشرين الأفراد حول العالم الذين يخدمون الأسواق التي تضم أكثر من 5.6 مليار شخص.


ويمثل الاتحاد الدولي للناشرين، الذي يقع مقره في جنيف بسويسرا، مصالح صناعة النشر في جميع أنحاء العالم ولقد تأسس الاتحاد الدولي للناشرين عام 1896 في باريس على يد كبار الناشرين في ذلك الوقت. وقد كان هدفه الأول هو التأكد من أن البلدان في جميع أنحاء العالم أظهرت احترامًا لحقوق الطبع والنشر، وتقوم على تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الطبع والنشر بشكل صحيح، مثل: "اتفاقية برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية". التي لا يزال تعزيز حقوق الطبع والنشر والدفاع عنها هو أحد الأهداف الرئيسية للاتحاد الدولي للناشرين.


أيضًا عمل الاتحاد منذ تأسيسه على تعزيز حرية النشر والدفاع عنها، وهو جانب أساسي من حق الإنسان في حرية التعبير.

ومن أهدافه تعزيز محو الأمية والقراءة، وأيضًا يُعدّ مكانًا دائمًا للقاء الناشرين للتواصل وتبادل وجهات النظر وممارسة الأعمال التجارية.

والاتحاد الدولي للناشرين منظمة غير حكومية معتمدة تتمتع بعلاقات استشارية مع الأمم المتحدة.

الاتحاد الدولي للناشرين انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للناشرين أحمد رشاد صناعة النشر الامم المتحدة النشر

مواد متعلقة

التنسيق الحضاري يدرج اسم أبو السرور البكري ضمن مشروع "حكاية شارع"

الليلة.. تخرج دفعة "ابدأ حلمك" بالداخلة ضمن فعاليات عاصمة الثقافة المصرية

توقيع رواية «فرديناند المصري» بمركز الجيزويت الثقافي.. 30 نوفمبر

محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس هيئة قصور الثقافة ويشيد بمشروع "ابدأ حلمك"

قصور الثقافة تناقش خطوات تجهيز معرض فني في ختام منتدى نقل الخبرة

نقاش مفتوح حول معرض "البدايات" في قصر الفنون بالأوبرا.. الخميس

توقيع رواية "فتنة الغفران" لـ حمود الشايجي بمعرض الكويت للكتاب.. الخميس

في يومه العالمي.. 5 روايات تدور أحداثها حول "الطفل"

الأكثر قراءة

مناطق معرضة لهطول أمطار رعدية.. «الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» محافظات معرّضة لخطر السيول

حركة حماس: سلمنا ردنا حول الهدنة للإخوة الوسطاء فى مصر وقطر

بعدما نشر صورها الخاصة.. تطور جديد في أزمة مذيعة شهيرة وطليقها المخرج

"ضربتهما بالكرباج".. القبض على سيدة أجبرت شابين على تقبيل قدمها فى كرداسة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

نتنياهو يعلّق على تبادل الأسرى: "نحرز تقدمًا.. وهناك أخبار قريبًا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية قوية ومكثفة.. تفاصيل الاتفاق بين إسرائيل وحماس للتهدئة فى غزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا