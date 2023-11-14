"الناشرين العرب" يدعو أعضائه للمشاركة في ندوة عن الذكاء الاصطناعي

دعا اتحاد الناشرين العرب، برئاسة محمد رشاد، أعضائه للمشاركة في ندوة ينظمها الاتحاد الدولي للناشرين حول "الذكاء الاصطناعي، معايير حماية المحتوى" ستعقد في 4 ديسمبر من الساعة الرابعة مساءً بتوقيت وسط أوروبا (بتوقيت جنيف)، ولمن يرغب في الانضمام والتسجيل من خلال الرابط:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JHQNfs3wTIiSWKTXt6j_ZQ?fbclid=IwAR342UxE73RDY6xeIX3msQ6xfJor5XCKQ5XchZ8TP2kmMIP38tJVskXwxBw#/

المشاركون في الندوة

وبحسب بيان اتحاد الناشرين العرب، أنه من المقرر أن تدير الندوة جيسيكا سانجر، رئيسة لجنة حق المؤلف في الاتحاد الدولي للناشرين، جلسة مع بيتر شوبرت مدير مطبعة جامعة سنغافورة الوطنية، وجوليا مارانجوني من قسم العلاقات العامة في اتحاد الناشرين الإيطاليين، وروني ليفي الرئيس التنفيذي لإحدي الشركات العاملة في مجال حقوق الملكية الفكرية للمبدعين، وسيباستيان بوست رائد الأعمال والمستشار المتخصص في مشاريع الإبتكار الرقمي في القطاع الإبداعي، وذلك لمناقشة الأسئلة البارزة بشأن حماية المحتوى من خلال المعايير التقنية وتدابير الحماية التكنولوجية في سياق الذكاء الاصطناعي.

تعريف الذكاء الاصطناعي

وبحسب موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يُبشر الذكاء الاصطناعي، وبخاصة الأساليب التي تعتمد على البيانات مثل التعلم الآلي، بتغير جذري في الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم. فهو يساعد الإنسان على التنبؤ بالمستقبل واتخاذ القرارات بشكل أفضل. ومن المتوقع بحلول عام 2030 أن يضيف الذكاء الاصطناعي 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي.

يعد الذكاء الاصطناعي حاليًا إحدى أهم الأولويات لجداول أعمال السياسات العامة لمعظم البلدان على المستويين الوطني والدولي. وتركز مبادرات حكومية وطنية عديدة على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية والنمو الاقتصادي.

ويحتل الذكاء الاصطناعي رأس أولويات جداول أعمال المنظمات الدولية والإقليمية، مثل مجموعة السبعة (G7) ومجموعة العشرين (G20) واليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والمنظمة العالمية للمليكة الفكرية (WIPO) والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، وغيرها. ويهدف هذا الحوار الدولي إلى بناء فهم مشترك لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي الناشئة.

ولدى منظمة الأمم المتحدة كذلك مبادرات عديدة قائمة ذات صلة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تحديد مبادئ وأولويات سياسات الذكاء الاصطناعي من أجل إسراع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.