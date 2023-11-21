إيهاب فهمى أحدث المنضمين لأسرة "وبينا ميعاد 2"

انضم الفنان إيهاب فهمي، مؤخرًا لفريق عمل مسلسل "وبينا ميعاد 2"، الذي يقوم ببطولته النجم صبرى فواز والنجمة شيرين رضا، ويواصل حاليا تصوير أحداث العمل بقيادة المخرج هانى كمال، استعدادا لعرضه خلال الموسم الدرامي الشتوي "الأوف سيزون"، عبر شبكة قنوات DMC ومنصة WATCH IT الرقمية.

تفاصيل الجزء الجديد لمسلسل وبينا ميعاد

وفى سياق متصل، وضعت الجهة المنتجة للمسلسل خطة محكمة لخروج العمل بشكل مميز يليق بنجاح الجزء الأول الذي تم عرضه فى ديسمبر 2022 وتصدر التريند طوال فترة عرضه ونال إعجاب الجمهور والنقاد.

ويواصل حاليا المخرج والمؤلف هاني كمال تصوير أحداث المسلسل فى عدة مناطق متفرقة بجانب الديكور الأساسي للعمل، ويقوم بعمليات مونتاج الحلقات بالتزامن مع تصوير الاحداث، لعرضه خلال الفترة المقبلة.

أحداث وبينا ميعاد 2

ويستعرض مسلسل "وبينا ميعاد" تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

ويشارك خلال الجزء الجديد من مسلسل "وبينا ميعاد" عدد من النجوم الجدد الذين انضموا إلى الأحداث فيما يظهر عدد آخر كضيوف شرف ضمن أحداث المسلسل، التى تتصاعد بشكل كبير وتحتوي على العديد من المفاجآت استكمالا لأحداث الجزء الأول الذى حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

صناع وأبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

مسلسل "وبينا ميعاد" يشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم النجم صبرى فواز، والنجمة شيرين رضا، والفنانة القديرة نادية رشاد، والنجم مدحت صالح، والنجم الشاب خالد أنور، والفنانة فاء صادق، والفنانة بسمة، والفنان محمد سليمان، والفنانة هاجر الشرنوبي، والفنان أحمد فريد، والفنانون الشباب تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، آية سليم، أسامة الهادى، داليا شوقى، يوسف الكدوانى، والطفل محمد العزازى، والطفلة كنزى رماح، والمسلسل من إنتاج شركة سمارت ميديا لمالكها المنتج إبراهيم حمودة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف وإخراج هانى كمال.