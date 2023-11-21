الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إيهاب فهمى أحدث المنضمين لأسرة "وبينا ميعاد 2"

إيهاب فهمي
إيهاب فهمي

انضم الفنان إيهاب فهمي، مؤخرًا لفريق عمل مسلسل "وبينا ميعاد 2"، الذي يقوم ببطولته النجم صبرى فواز والنجمة شيرين رضا، ويواصل حاليا تصوير أحداث العمل بقيادة المخرج هانى كمال، استعدادا لعرضه خلال الموسم الدرامي الشتوي "الأوف سيزون"، عبر شبكة قنوات DMC ومنصة WATCH IT الرقمية.

تفاصيل الجزء الجديد لمسلسل وبينا ميعاد 

وفى سياق متصل، وضعت الجهة المنتجة للمسلسل خطة محكمة لخروج العمل بشكل مميز يليق بنجاح الجزء الأول الذي تم عرضه فى ديسمبر 2022 وتصدر التريند طوال فترة عرضه ونال إعجاب الجمهور والنقاد.

ويواصل حاليا المخرج والمؤلف هاني كمال تصوير أحداث المسلسل فى عدة مناطق متفرقة بجانب الديكور الأساسي للعمل، ويقوم بعمليات مونتاج الحلقات بالتزامن مع تصوير الاحداث، لعرضه خلال الفترة المقبلة.

أحداث وبينا ميعاد 2

ويستعرض مسلسل "وبينا ميعاد" تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

ويشارك خلال الجزء الجديد من مسلسل "وبينا ميعاد" عدد من النجوم الجدد الذين انضموا إلى الأحداث فيما يظهر عدد آخر كضيوف شرف ضمن أحداث المسلسل، التى تتصاعد بشكل كبير وتحتوي على العديد من المفاجآت استكمالا لأحداث الجزء الأول الذى حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

صناع وأبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

مسلسل "وبينا ميعاد" يشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم النجم صبرى فواز، والنجمة شيرين رضا، والفنانة القديرة نادية رشاد، والنجم مدحت صالح، والنجم الشاب خالد أنور، والفنانة فاء صادق، والفنانة بسمة، والفنان محمد سليمان، والفنانة هاجر الشرنوبي، والفنان أحمد فريد، والفنانون الشباب تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، آية سليم، أسامة الهادى، داليا شوقى، يوسف الكدوانى، والطفل محمد العزازى، والطفلة كنزى رماح، والمسلسل من إنتاج شركة سمارت ميديا لمالكها المنتج إبراهيم حمودة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف وإخراج هانى كمال.

وبينا ميعاد 2 مسلسل وبينا ميعاد 2 إيهاب فهمي إيهاب فهمى يواصل تصوير وبينا ميعاد 2 تفاصيل أحداث مسلسل وبينا ميعاد 2

مواد متعلقة

بعد غياب أكثر من 12 عام.. أوبرا «الامبريزاريو» على خشبة مسرح الجمهورية

3 فئات للتذاكر.. عمر خيرت يعود بحفلين على المسرح الكبير بالأوبرا

لافينيا نادر عن صوت وصورة: "حسيت إن حنان مطاوع والدتى بحق وحقيقى"

الخميس.. "العربية للموسيقى" تحيي حفلا غنائيا على المسرح الكبير بالأوبرا

لبنى ونس لـ"الدستور": "العودة" مكتوب بصورة احترافية عن أهالي الصعيد

سلوى محمد على: "زينهم" تجربة جديدة فى تاريخ الدراما عن "الطب الشرعى"

مواعيد عرض مسلسل زينهم لـ أحمد داود على قنوات ON ومنصة WHATCH IT

عرض عرائس "أكتوبر الذهبي" على مسرح أوبرا دمنهور.. غدًا

الأكثر قراءة

حركة حماس: سلمنا ردنا حول الهدنة للإخوة الوسطاء فى مصر وقطر

لأول مرة.. كيف تفاعلت والدة الفنانة هنا الزاهد مع خبر انفصالها؟

"CNN" تكشف الشكل النهائى لاتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين.. 3 فلسطينيين مقابل إسرائيلى

الراقصة حورية.. اسمها الحقيقي وعمرها وسبب القبض عليها

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

«شل» تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد فى العامرية بالبحر المتوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية قوية ومكثفة.. تفاصيل الاتفاق بين إسرائيل وحماس للتهدئة فى غزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا