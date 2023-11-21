الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط "26 يوليو والفريق كمال عامر" ومحطة القطارات

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

وجه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير الجارية بمحيط محورى 26 يوليو،  والفريق كمال ومحطة قطارات صعيد مصر، وذلك وفق أعلى معايير الجودة ومراعاة النسق الحضاري.

 كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والشركات المنفذة للأعمال، بمنع إلقاء المخلفات بمحيط الأعمال ورفع ناتج التطوير أولا بأول.
 جاءت توجيهات المحافظ خلال جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال، للتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للإنتهاء في اطار الاستعدادات التي تنفذها الدولة لإفتتاحات المشروعات القومية.
 

محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ الأرصفة وأعمدة الإنارة بمحور 26 يوليو 

 

واستهل المحافظ جولته بمحيط محور 26 يوليو نطاق ميدان سفنكس، حيث تفقد نسب تنفيذ الأرصفة وأعمدة الإنارة.
وبمحيط محطة قطارات صعيد مصر تابع راشد أعمال دهانات العقارات والمدارس وزراعة الأشجار والحدائق المواجهة للمدخل الرئيسى للمحطة مشددا على ضرورة تحقيق التناسق الحضارى مع واجهة المحطة وسرعة الإنتهاء من أعمال رفع كفاءة كبرى مشاة شارع المطار والشوارع الجانبية بمحيطها.
 

تفقد أعمال التطوير بمسار محور الفريق كمال عامر

كما تابع محافظ الجيزة أعمال التطوير بمسار محور الفريق كمال عامر مشددا على منع أية مظاهر للعشوائية ورفع المخلفات وسرعة التنسيق مع شركات المرافق للإنتهاء من أعمال تحويل المرافق بعدد من القطاعات وبحث مخطط لتحسين الرؤية البصرية والبدء به فور إنتهاء الأعمال.
 

وحرص "راشد"، على مراجعة بوابات الخروج والدخول ومتابعة حركة العمل بالمواقف الحضارية وساحات الإنتظار أسفل المحور مشددا على إلزام السائقين بالمواقع المحددة للإنتظار وتوجيه حملات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لضبط المخالفين ومنع أى إشغالات أو تعديات للمحال المقامة بالمناطق التجارية الجديدة والحفاظ على مستوى نظافة سلالم المشاة وأعمال الصيانة الدورية للسلالم الكهربائية والمصاعد.
 رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية واللواء ياسر سامى رئيس حى العجوزة واشرف بكر رئيس حى إمبابة ورمضان عمارة رئيس حى المنيرة الغربية وعبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم والمهندس عبدالناصر سعد رئيس هيئة الأبنية التعليمية وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى ومسؤلى المكاتب الإستشارية والشركات المنفذة.

محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محور 26 يوليو الفريق كمال عامر محطة قطار الصعيد محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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